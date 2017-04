Pesar y propósito de enmienda en el vestuario

Tras el partido, los jugadores del Unicaja asumieron que habían distado bastante de ofrecer su mejor versión. Tanto Nemanja Nedovic como Alberto Díaz, dos jugadores importantes en los esquemas de Joan Plaza, hablaron en los micrófonos de Cope Málaga tras el encuentro.

"Estoy bien, tengo un esguince de tobillo, pero espero que no sea nada", decía Nedovic sobre sus problemas en el tobillo derecho, que se dobló en el último cuarto cuando intentaba marcharse de un rival. Las primeras exploraciones no fueron demasiado preocupantes, aunque hoy se le harán más pruebas para constatar si hay algún problema.

"Ellos estuvieron más frescos y corrieron muy bien. Hemos jugado bien los primeros 10 minutos en ataque, pero no en defensa. Pero el resto del partido hubo sólo un equipo. Es difícil, tenemos que ser más duros. Tenemos que olvidar cuanto antes esto. El Barça es el Barça siempre, está en buen momento, tiene 14 jugadores, están muy bien, son un equipo de Euroliga. Es duro jugar aquí, no hemos jugado a nuestro nivel", proseguía el crack serbio, que intentó crear juego sin suerte.

Por su parte, Alberto Díaz admitió que "han puesto un nivel de energía mayor que el nuestro, se ha notado. Llevamos tiempo a un buen nivel pero no fue así en Barcelona", aseguraba el pelirrojo, justamente en el día en el que cumplía 23 años: "Lo importante era el partido, no el cumpleaños. Tenemos que pasar página, ver los errores y no cometerlos más. Llevamos una racha jugando muy bien, a nivel alto, pero ese nivel no lo tuvimos esta vez. Tenemos que seguir peleando por estar entre los cuatro primeros. El Barça es el Barça siempre, ahora sin competición europea preparan mejor la semana y sin ese punto de energía no se les puede ganar. Es necesario olvidar ya, el partido del miércoles del Manresa vale como éste".