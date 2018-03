Pesic: "No me hace falta motivar a mi equipo ante el Unicaja"

El entrenador del Barcelona Lassa, Svetislav Pesic, comentó que las dos derrotas sufridas por su equipo esta temporada en el Palau ante el Unicaja propician que no necesite motivar mucho a sus jugadores antes del partido de hoy. "Unicaja es todo un reto para nosotros porque en esta temporada ya nos ha ganado dos veces en el Palau -en Euroliga y Liga Endesa- y no me hace falta motivar a mi equipo, porque está ya suficientemente motivado para dar el máximo", dijo el técnico. En el choque de esta noche en el Carpena el preparador azulgrana espera un rival del que le preocupan "su intensidad y su juego de contragolpe".

Pesic sigue con la idea de "mejorar en cada partido e introducir nuevos conceptos" de cara a intentar ganar la Liga Endesa: "Les he dicho a mis jugadores que para ello hay que mejorar como equipo y tener una buena posición para el play off".

El técnico serbio elogió a sus jugadores por la actitud mostrada desde que se hizo cargo del equipo hace poco más de un mes: "Estoy satisfecho porque la reacción de los jugadores ha sido muy positiva y muy profesional".

El Barcelona intentará sumar ante el Unicaja la tercera victoria consecutiva lejos del Palau, tras las que logró ante el Olympiacos en la Euroliga y frente al San Pablo Burgos, el pasado domingo en la ACB.

Pesic, con pocos efectivos en su plantilla por las bajas de Seraphin, Hanga, Sanders y Vezenkov, reconoce que es "difícil" sumar victorias como visitante porque hay "un extra de motivación" en los rivales, como se vio el domingo pasado en Burgos, donde necesitaron la prórroga para ganar al antepenúltimo de la Liga ACB.