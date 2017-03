"Dejan es una pieza clave para nosotros y es muy duro no tenerle, pero Carlos no estuvo en Rusia y otros jugadores dieron un paso adelante. Espero que otros jugadores pueden ayudarnos a cubrir esa ausencia. Estamos muy motivados, creo que nadie quiere volver a Rusia con este viaje. Yo estoy tranquilo", prosigue Nedovic, que niega cansancio: "De piernas y cabeza estamos bien. El cansancio no es un factor. Ahora lo más importante es el equipo. Si meto 0 puntos y ganamos, sin problemas. Lo importante es ganar y no preocuparnos de estadísticas".

"Vi que no hay entradas y siento algo especial. Pienso en mañana [por hoy] me siento en piel de gallina. Los jugadores viven para partidos como éste y esperamos disfrutarlo", prosigue Nedovic, al que se añade Waczynski: "Podemos soñar, queremos. Ganamos en Rusia y si ganamos aquí lo conseguimos. Será diferente a lo de Krasnodar. El Lokomotiv va a jugar más fuerte, pero podemos jugar igual que con el Bayern en casa. Ellos pueden ganar, pero tenemos que jugar aún más fuerte que el martes. Es una gran oportunidad ahora para todos. Tenemos que dejar lo individual de lado. Necesitamos jugar para ganar como colectivo".

La artillería está lista y mentalizada, asegura Nedovic. "Hemos hecho un buen trabajo en Rusia, pero esto va a ser más difícil. No tienen nada que perder, vienen sin presión. Van a jugar más duro. Creo que somos conscientes de la oportunidad que tenemos. Podemos meternos en la final de la Eurocup y estoy seguro de que vamos a coger la oportunidad", dice Nedovic, que explica las claves de la reacción: "El entrenador y el staff han hecho un gran trabajo. Después de la derrota en Alemania nos dijeron que no nos debíamos preocupar. Tienen un plan y ese plan ha funcionado y estoy seguro de que vamos a preparar este partido bien, como en Rusia. Con la afición y el Carpena lleno va a ser más fácil".

La imposibilidad de dejarse la barba

Tanto Waczynski como Nedovic dejaron claro, en tono jocoso, que no pueden seguir la estela del entrenador y dejarse la barba. "Yo no puedo dejármela por que no me sale", decía Nedovic y le refrendaba Waczynski: "Tengo 28 años y aún me ha salido...". Así que la barba de Joan Plaza quedará para la grada.