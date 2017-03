Pietrus, el agente doble

De los 15 que han militado en lo que va de siglo en Valencia Básket y el Unicaja, Florent Pietrus es el jugador que más tiempo ha estado en los dos lugares. Ganó títulos en las dos ciudades. En Málaga se le recuerda por formar parte del trienio mágico, que incluyó Copa, Liga y presencia en la Final Four. Después jugaría cinco años en Valencia.

Pietrus habló en la víspera del partido en el periódico valenciano Superdeporte y evitó escoger entre los dos finalistas. "Tengo muy buenos recuerdos de los dos equipos. En los dos conseguí títulos y para mí es muy difícil escoger. No puedo elegir, llevo a los dos en el corazón. Aunque pasé más tiempo en Valencia, en Málaga gané una Liga ACB, una Copa del Rey y jugué una Final Four de la Euroliga. Por eso se me hace difícil elegir. Luego, en Valencia pasé cinco años increíbles y tengo muchos amigos. Es como elegir entre un padre y una madre, así que espero que gane el mejor", decía el carismático jugador francés, que apura, a sus 36 años, su carrera en el Gravelines francés. "Conozco La Fonteta y será muy importante, pero también sé como es el Martín Carpena y no será fácil para el Valencia Básket", dijo sobre el factor cancha.