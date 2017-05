Pistolas cargadas

Desde California y desde Illinois, Kyle Fogg y Jamar Smith traen un saco lleno de puntos. Una pareja de americanos exteriores, rara avis en el siglo pasado y ahora frecuente. Un dúo que el Unicaja pretende mantener la próxima temporada en su regreso a la Euroliga. Se llevan bien fuera de la cancha, comparten confidencias. Ambos están felices en Málaga y tienen las escopetas cargadas para el play off.

"Estoy feliz de estar aquí. Ha sido una buena temporada regular desde el principio y creo que es un buen premio estar entre los cuatro primeros", asegura Kyle Fogg, que ve ganas en la plantilla: "Ganar títulos te ayuda, es una gran sensación y te hace disfrutar más del juego. Ahora tenemos ganas de más. Hemos trabajado mucho durante toda la temporada para llegar a este punto y eso es lo que importa. Viene lo más importante. Estamos aún hambrientos".

La final de la Eurocup me dio confianza, creo que la gente ve en mí más liderazgo ahora

Jamar Smith lleva dos meses a un nivel extraordinario. Promedia 14.7 puntos en los 10 últimos partidos, en los que el equipo acumula un balance de 9-1. Los dos primeros partidos de esta secuencia fueron los dos últimos de la Eurocup. "Creo que sí, es mi mejor momento. Desde dos meses para acá estoy jugando mi mejor baloncesto en Málaga. Pero hay que seguir, aquí si te paras te superan todos. Y ahora queremos hacer un gran play off", sostiene Smith, que admite que "no sé la clave exacta. Intento ser más consistente, tengo que ser más regular y lo estoy consiguiendo los últimos meses. Tengo la bola, el entrenador tiene confianza en mí y mis compañeros también. En situaciones difíciles siento que me miran y pasan la bola. Es porque confían en mí. La final de la Eurocup me dio confianza. Creo que la gente desde entonces ve en mí más liderazgo, pero eso sólo lo consigues siendo consistente".

Fogg no pierde los puntos en la modulación de su juego como base a tiempo completo. "Es un largo proceso y aún tengo mucho camino por recorrer para ser un base completo. Pero siento que voy dando pasos. Los técnicos, Oliver o el propio Jamar me están ayudando en este proceso de jugar cada vez mejor. Quiero ser un gran base, siento que mi carrera debe ir por ahí. Me siento bien, ayudo al equipo a ganar, como base que soy ahora siento que estoy haciendo lo correcto", dice Fogg, que se ve la próxima temporada aquí: "Firmé dos años de contrato y me queda uno. El plan es volver. Aunque tendremos que hablar a final de temporada para ver los planes del club, yo estoy encantado de seguir. Me encanta el entrenador, el club, la ciudad. Creo que estoy en el mejor sitio posible para mi carrera ahora mismo".

Smith reflexiona sobre cómo comparte el equipo el balón con jugadores a los que le gusta el protagosnimo como a ellos y Nedovic. "Es duro, porque nos gusta a los tres tener el balón. Pero el entrenador hace un buen trabajo, nos da protagonismo a los tres y a los demás. Pero hacemos todos un gran trabajo, en el baloncesto se juega mucho sin balón. No es sólo anotar o rebotear. No importa quién anota sino quién gana".

"Hemos ganado los dos partidos que jugamos con ellos esta temporada pero después vencieron en la Champions League", advierte Fogg sobre el Tenerife. "Tenemos que evitar tiros abiertos, a ellos les gusta mover el balón y encontrar situaciones. Pero tenemos que evitarlo", sentencia Smith.