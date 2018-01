Plaza: "Competimos bien y debemos seguir así"

Echa de menos Plaza no haber sumado nada contra Zalgiris. Dos encuentros nivelados cayeron del mismo lado. "Pusimos mucha energía y competimos muy bien. Como siempre, el equipo nunca se vino abajo y eso que fue perdiendo por siete puntos a falta de poco más de un minuto. Tuvimos oportunidad para meter la última canasta otra vez para ganar o empatar el partido. Estoy orgulloso de mis jugadores porque no se rinden y pelean", comentó el técnico catalán, que destacó la defensa lituana en los segundos 20 minutos: "Cada equipo ganó dos cuartos. Nosotros los dos primeros, ellos los dos últimos. Ellos incrementaron su agresividad en defensa con las manos, lo que es lógico en Euroliga. Nosotros sufrimos mucho para meter una canasta porque nos enviaron a 9 ó 10 metros de la canasta".

El preparador verde lamentó la desigualdad, según su criterio, arbitral. "En ataque nos trastocamos, debemos ser más duros, porque había muchas faltas. Hay veces que los equipos cometen 9 ó 10 faltas y se pitan dos. No podemos llorar por esto. Los árbitros no lo pitarán porque algunos equipos acabarían con 3 jugadores", explicó Plaza, que si hizo hincapié en el papel competitivo de los suyos: "Si miras la estadística, somos mejores que Zalgiris, pero perdimos. Debemos seguir compitiendo así, con la cara del último mes y medio, donde competimos en todos sitios y ante cualquier rival. Así, las cosas podrán caer de nuestro lado. Aún así, estoy contento por haber sido competitivo en la segunda parte, no muchos equipos ganan aquí en Kaunas".

Para él, una de los factores que declinó la balanza fue el veterano Jankunas. "Pequeños detalles provocan estas diferencias. Como los tiros de Jankunas de tres metros, donde tiene muy buen porcentaje. A veces puedes defender con la mano delante un tiro en los últimos segundos, pero tienen talento", dijo, mientras referenció la baja de Brooks: "No tuvimos a Brooks, nuestro mejor jugador en el partido de ida. Fue un gran problema para nosotros, pero el resto de jugadores dieron un paso adelante".

Tuvo palabras de agradecimiento para el equipo de Jasikevicius. "Estoy contento porque el Zalgiris venció al Fenerbahce, el mejor equipo de Europa. Siempre compiten, aunque las cosas vayan mal. Van mejorando poco a poco, están creciendo regularmente. El año pasado rozaron el play off y este año aspiran a meterse", comentó. No abandonó la sala de prensa sin agradecer el pequeño homenaje que le brindó el Zalgirio Arena. "Quiero dar las gracias al club y a todas las personas del Zalgiris por el inicio del partido. Estoy muy orgulloso de haber trabajado aquí y quiero lo mejor para el Zalgiris para el resto de mi vida", cerró.