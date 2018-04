Plaza: "Debemos ser más generosos en el esfuerzo grupal"

Sumó la decimoctava victoria el Unicaja, que se asienta en la quinta plaza de la Liga Endesa. No dejó satisfecho plenamente a Plaza el triunfo ante el Bilbao Básket. “La primera cuestión es por más que estemos contentos por ganar hay muchas cosas que nos hacen pensar que hemos de mejorar muchas cosas antes del play off. No se puede jugar con estos dientes de sierra. Salimos bien, pero se nos apagó la luz y vivimos de la ofensiva. Aunque luego estuvimos más estables, vimos la victoria demasiado en el saco y bajamos la intensidad defensiva. Los dientes de sierra siempre son malos compañeros”, comentó el técnico en primera instancia.

A su entender, al equipo le faltó hambre. “Jugamos en un equipo con talento y experiencia y hemos de ser capaces de jugar más duro y con más exigencia física, que no requiere de hacer falta. Debemos ser más generosos en el esfuerzo grupal, creo que ahí fallamos. El equipo reboteó mucho, todos contribuimos sabiendo de la importancia que tenía. Es evidente que los malos porcentajes en tiros libres, siendo los mejores de la ACB, y algunos errores encadenados permitieron parciales. Es lo que me sabe mal del partido, por lo demás fue merecido”, explicó el catalán, que insistió en la cuestión: “Prefiero ganar de 20, pero sí quiero que los jugadores que estén lo den todo. Entiendo que Viny vaya pasado de vueltas y quiera hacer muchas cosas en poco tiempo. Estoy siendo injusto con él. Esto o lo llevas en tu ADN o es muy difícil, que veas 20 y quieras 30. Nos cuesta, no tenemos ese nivel de ambición para cerrar los partidos antes de lo que debería”.

Perdió Valencia en Badalona, que el Unicaja deberá visitar en unas semanas, lo que no cierra la rendija por el cuarto puesto. No mira Plaza más allá de su ombligo. “Me han dicho que ha perdido Valencia y el Betis. Nosotros, al margen de que yo no lo haga, lo que queremos ahora, a estas alturas, es ir a cañón, intentar acercarnos al máximo arriba. Si se da la carambola bien, pero no nos distrae. El equipo sabe lo que quiere, mostrar siempre un nivel de competitividad alto es fundamental para competir en el play off. Es fundamental no abandonarse. Ser capaces de estar hasta el final nos va a dar esa madurez. De los demás no deseo que pierdan, soy así de ingenuo. Si pierden bien, pero no lo deseo. Me hicieron mal, me quiero centrar en lo mío, que es ir a por el cuatro de cuatro. Si lo perdemos que sea siendo fieles a nuestro estilo. Eso es para llegar con la seguridad de enfrentarse con cualquiera al play off. En Euroliga y ACB ganamos casi a todo el mundo. Hay que llegar con los mecanismos asegurados”, aseguró el preparador cajista, que dice no pensar en un enfrentamiento con los taronjas en cuartos de final: “Ni me lo planteo, está tan lejos….Quiero que nuestro equipo llegue bien. Para mí es fundamental que se haya ganado a Real Madrid, Valencia o Barcelona para llegar con la autoestima alta para enfrentarte a ellos. Ya se verá, pero no me quita el sueño”.

Ve la luz del túnel Shermadini, que esta semana ya se unió al grupo. “Es lo que deseamos, aún más él. Para nosotros es fundamental. Una de las mejores cosas es tener un trío como el que hemos tenido con Gio, James y Viny. Es muy equilibrado, de grandes profesionales. Es muy bueno tenerlos de cara al play off. Debería estar para Gran Canaria, nos gustaría. La última palabra la tienen los médicos y los fisios”, confirmó Plaza.