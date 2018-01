Plaza: "Dimos un salto y queremos seguir ahí"

La hoja de ruta indica Kaunas, una ciudad especial para Plaza, a la que regresa después de un lustro. "Espero que sea un partido especial. Fue una bonita etapa; corta, pero muy intensa. Muy rica en experiencias. Te sorprende que tú que vienes de lejos seas capaz de llegar al corazón de la gente. Es increíble. La gente se identificó con el trabajo, quizá porque no esperaban que siguiese trabajando sin cobrar", dijo el catalán, que alabó a su rival: "Zalgiris es el equipo revelación, nadie esperaba que estuviera tan arriba y ganando en canchas difíciles".

Hizo hincapié el preparador verde en la dinámica alcista de su equipo, con siete victorias en los últimos 10 encuentros. "Creo que nosotros también hemos dado un salto de calidad y queremos seguir ahí. Queremos estar convencidos de que podemos jugar en cualquier cancha. Queremos hace un partido acorde a lo de las últimas semanas", explicó el técnico, que no podrá contar con Jeff Brooks, que aún aqueja un esguince en el ligamento lateral interno del tobillo derecho.

Mira el catalán el horizonte con ambición. "Sigo pensando que el equipo tiene un margen de mejora grande, tengo buenas sensaciones. Si aseguramos algo pueden pasar cosas bonitas", comentó el entrenador cajista, que siguió hablando de Shermadini, el cual sigue dando pasos en su adaptación a un contexto muy diferente del que venía: "Su gran valor es que quería tener unos números parecidos a los de Andorra jugando doble competición y con los mejores. Lentamente, pero se está acercando".

Con la ida como reflejo, espera el entrenador cajista una versión competitiva del Unicaja. "Lo que nos pedimos es el mismo tipo de partido, llegar al final con opciones. Recordamos aquel partido porque tuvimos dos caras y al final en el último tiro ganaron. Pedimos un partido competido, intenso y demostrando que hemos mejorado desde entonces", comentó.

Reconoció la trascendencia de los duelos en la ACB porque el objetivo de la Copa no está amarrado. "Si levantamos la tapa Barcelona y Gran Canaria son los más importantes, pero el equipo quiere seguir avanzando", admitió haciendo hincapié por enésima vez en la nueva filosofía: "El equipo va a mejor y no vamos a hacer reservas. No es que sean jugadores de un solo partido, pero sí que han de aprender a descansar mejor, a prepararse mejor. Se miran en el espejo de la NBA, pero no tenemos las mismas condiciones".