Plaza: "Empezar ganando así es fundamental"

No hizo sino terminar el primer encuentro de la eliminatoria de cuartos y Joan Plaza ya pensaba en la visita a Tenerife. Lo positivo es que su equipo viajará a las islas afortunadas con el 1-0 en el zurrón, aunque para Plaza la obligatoriedad está en borrar del disco duro este primer triunfo. "Empezar así es fundamental para tener opciones. La victoria fue merecida y punto. Hemos ganado, vamos 1-0, pero esto es muy largo", comentó en sala de prensa.

Plaza valoró que su equipo derrotó a Iberostar con "unos números que nos apetecen" y ganando tres cuartos, algo que "normalmente hace merecer la victoria". Vital para obrar ese 1-0 fue "nuestro trabajo en el rebote", además de "una importante diferencia en asistencias o recuperaciones". Eficiencia al servicio del equipo, aunque no hay nada hecho: "No hay nada que celebrar. Sólo estudiar el primer partido e ir mentalizados a Tenerife. Aquello va a ser una olla a presión, irán al límite de todo y así tenemos que asumirlo".

Para ese partido Plaza abogó por "empezar como si fuéramos perdiendo" y así al menos igualar el ansia de triunfo de los tinerfeños. "Es muy importante contra un equipo que defiende tan bien ser capaces de igualar ese nivel de deseo e intensidad. Hemos repartido bastante bien el juego, no dependimos de los triples", señaló Plaza haciendo referencia al juego interior: "Por eso llegan los tiros libres. No hemos cogido un bono, simplemente metemos muchos balones dentro y eso te hace ir a la línea".

El encuentro se fue a pocos puntos, una tónica habitual en este inicio de play off: "Hemos de asumir que jugamos contra un gran equipo defensivo. Ayer, los que ganaron dejaron a su oponente en pocos puntos. Si tienes una calidad extrema, brutal, puedes hacer dos cosas al mismo tiempo". Eso sí, la clave para Plaza sigue estando atrás: "Generalmente lo gana el que defiende mejor. Son emociones, esto es el play off, algo insustituible".

Tiempo tuvo, por supuesto, para valorar al hombre del partido. Un Christian Eyenga que debutaba y que se fue hasta los 21 puntos, máximo anotador del choque. "Lo que ha entendido es lo que puede dar", avanzaba el técnico del Unicaja, dando las gracias "a la secretaría técnica por traer un jugador como él". Plaza, que no quiere euforia, rebajó la misma con respecto a su nuevo jugador. "Nos dotó de una hiperactividad muy grande. Hay que esperar cosas distintas de él, no nos puede solucionar los tiros. No espero que rinda a este nivel siempre, pero me pareció que tenía las cosas claras", apuntó.

Al que no termina de ver entonado es a Musli. Mejoró, pero Plaza sigue empecinado en "recuperar a Musli". Para ello tiene que "enlazar dos partidos donde se sienta cómodo atacando y defendiendo". El balcánico "se montó en un tren con velocidad de crucero", donde "no nos da miedo a jugar con pequeños". La buena forma del pívot se hace esencial para la mejora del grupo: "Si hay más balones interiores podemos jugar con más calma. Podemos colapsar y sacar fuera, hay que mejorar esos mecanismos. Si queremos ganar el viernes, nuestros grandes tienen que seguir evolucionando y teniendo balones".

Por último, Plaza valoró el homenaje a Berni Rodríguez. "Es fundamental que el club sea capaz de respetar su historia, él lo es. No hay ninguna duda, me parece muy bien que se haga esto, espero que dentro de no mucho tiempo estén más banderolas colgadas", indicó.