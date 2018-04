Plaza: "La Euroliga fue una gran experiencia"

Habló Plaza abiertamente antes de partir hacia Estambul de su querencia de querer poner el broche con una sonrisa. Lo hizo el Unicaja, que culminó la gesta. Se congratuló el barcelonés, que repasó la trayectoria cajista en esta temporada en la Euroliga. "Aunque el balance se haga más adelante, empezamos ganando la competición al Fenerbahce y acabamos ganándole. Ha sido en diferentes momentos, pero en una fecha especial para nosotros", explicó.

"Vinimos a hacer un partido serio y competitivo, conseguimos dar una buena imagen. Hasta el último cuarto no se pusieron por delante, con lo cual fue una victoria muy merecida. Los jugadores podían haberse rendido y pensar en el domingo, que es un partido muy importante. Aprovecho para pedir a toda la gente que venga y que llene. Jugamos cara a cara contra todo un Fenerbahce", dijo el técnico cajista, que puso las notas al curso: "Estoy muy orgulloso de la temporada que hemos hecho en la Euroliga. Quedar novenos o décimos significa que lo hemos hecho bien, ha sido una gran experiencia para todos. La gente de Málaga ha de sentirse muy satisfecha con lo que ha tenido entre manos. Ahora no queda otra cosa que centrarnos en la Liga ACB y llevar al equipo donde realmente queremos".

Puso en valor el triunfo en la pista del vigente campeón. "Queríamos tratar de ser novenos. Es cierto que estamos fuera del play off pero perdimos al menos 10 veces por uno, dos o tres puntos. Somos un equipo realmente experimentado pero no en este formato. Queríamos ser competitivos incluso en nuestro último partido. Esta es nuestra verdadera motivación", comentó Plaza, que ve buen espejo en los turcos: "Apreciamos al Fenerbahce y sabemos que tienen el mejor entrenador y uno de los mejores equipos de Europa. Fue un desafío. Es lógico que su prioridad sea para enfocarse en los siguientes objetivos. Intentarán estar en la Final Four y eso requiere estar en buena forma, por lo que probablemente estén pensando más en el próximo partido que en nosotros. Sé que Zeljko siempre intenta ganar cualquier tipo de partido, incluso cuando estás en casa jugando a las cartas. Son un equipo ganador, pero tenemos que aprender a tener este carácter en Málaga".