Plaza: "Fogg puede ser la sorpresa de la semifinal"

Joan Plaza compareció antes del inicio de las semifinales de la Liga Endesa que medirá al Unicaja Baloncesto con el Real Madrid. El equipo malagueño tiene algunos problemas físicos, pero es algo común a estas alturas de temporada. El técnico cajista mostró ambición en su declaración de intenciones.

"Vamos allí a ganar", señaló Plaza, que insistió en que "el partido se plantea con la prudencia de que vamos a jugar contra un equipo que ha ganado las ligas regulares de España y Europa. Venimos con buena tendencia, una dinámica muy buena en los últimos meses, pero siendo conscientes de las limitaciones que tenemos. Vamos con energía pese a los problemas físicos, tenemos cuatro jugadores tocados. Hay que ir cuarto a cuarto. Ellos son gente que tienen capacidad para anotar, romper un partido. El equipo es mucho más que Llull, son jugadores de enorme talento titulares en cualquier equipo de Euroliga. Hay que tener responsabilidad individual en la defensa, porque si sobreayudas abres un agujero. Pero hay que ir también con alegría, somos capaces de defender o de atacar, hay que leer el partido, es clave".

"Estuve en el Madrid y allí se prepara un equipo para ganar la Liga. Ellos van a llegar a semifinales y final bien. Su preparación física y mental va encaminada hacia la final. Las cargas físicas están preparadas para ese momento", relataba Plaza sobre cómo se piensa en el rival, al tiempo que recalcaba que "no desvituarnos es importante. Cuando juegas contra Madrid o Barcelona tiendes a adaptarte a ellos y olvidar tus virtudes. Cada balón perdido o cada mal tiro fallado es un puñal para nosotros. Ellos anotan en cuatro segundos, sus triplistas son descomunales. Pero hemos ganado al menos una vez contra todos los rivales contra los que jugamos. Mental y físicamente el desgaste es brutal. Si de media un jugador puede estar ocho minutos en pista, igual hay que bajar a cinco. No puedes jugar sólo a atacar ni sólo a defender porque te matan. No hay nada que objetar al calendario, vamos todos en igualdad. Algunos tienen un roster más amplios. Hay que administrar las cargas y descansos. Hay que arañar un partido en Madrid y con nuestro público y su calor ganar más. En los últimos meses nos hemos ganado el derecho a competir de tú a tú con el Madrid. Queremos hacerlo sin miedo. Igual después pierdes por 20 los tres partidos. Hay que jugar bien".

"Hubiéramos preferido tener el factor cancha a favor, pero la Eurocup nos enseñó que podemos jugar bien con él en contra. No nos da miedo, pero pretendemos competir", ahondaba el técnico cajista, que daba la fórmula sobre cómo competir adecuadamente: "Hay que encontrar la frontera entre ir demasiado obcecados o disfrutar y dejarnos ir. El Madrid requiere una tensión, pero debemos ser nosotros mismos. Somos el equipo que mejor pasa de la ACB y uno de los mejores triplistas, pero hay que demostrarlo. Ante el Tenerife hemos hecho la mejor defensa del play off. El paranoico del entrenador quiere hacerlo todo bien. A ver qué conseguimos".

Plaza añadió que no da miedo el factor cancha: "Ayer decía que igual que en las eliminatorias de la Eurocup el objetivo era llegar al último cuarto del tercer partido metidos, aquí es llegar al último cuarto del quinto partido con opciones, en el peor de los escenarios. Que la gente esté orgullosa de lo que ve. Si llegamos al quinto con opciones estaría bien, pero un 0-3 no estaría mal (risas). Dejando las fantasías a un lado queremos dar nuestra mejor cara. Siempre queda alguna sorpresa bajo la almohada. Ante el Tenerife no hemos jugado excelente, tenemos aún margen de mejora. Lo digo desde hace tiempo y ahora antes de jugar ante el Madrid. La lástima es que la temporada acabe ahora", dijo Plaza.

Por último, el entrenador defendió a Kyle Fogg, que lleva 0 puntos en el play off: "Tenéis que entender que jugar con 12 siempre es difícil, con tres bases igual. Tienes que apostar por quien esté mejor en los entrenos, no sólo en los partidos. Por el que lea mejor las situaciones. Y Kyle es capaz de meter mañana 20 puntos. Tiene un baloncesto salvaje y puede ayudar de otras formas. Oliver está cogiendo un punto de madurez que nos gusta y nos puede ayudar .Tiene experiencia para jugar este tipo de partidos. Y Alberto es un reloj que te llevarías al fin del mundo. Hay que combinar situaciones, pero no descarto que Fogg sea la sorpresa en esta serie".