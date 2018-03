Plaza: "De Livio no esperamos que sea un recambio de Shermadini"

Pasa el Unicaja uno de sus peores tramos de la temporada. Encadena varias derrotas en Euroliga con un desgaste físico considerable. "Hace una semana hablábamos de que teníamos el récord histórico de puntos, pero al jugar tantos partidos incrementas la posibilidad de tener buenas o malas rachas", advirtió Plaza en su comparecencia previa al enfrentamiento frente al Barça de mañana en el torneo continental.

En ese contexto aparece Livio Jean-Charles, que en unas horas llega a Málaga. "Espero que nos dé aire fresco, que nos oxigene, que nos dé un punto de físico que nos venga muy bien. No esperemos que sea un recambio de Shermadini porque en absoluto lo es. El mercado ahora mismo no daba a jugadores del perfil de Gio y hemos ido a buscar, dentro de todas las limitaciones, una persona que estuviera en forma. Él ha acabado jugando con los Spurs en la G-League. Queremos que nos ayude en el rebote, que sea capaz de defender con anticipación, tiene buena mano desde fuera, corre muy bien la pista. Físicamente está muy bien dotado, más fuerte que cuando estaba en Francia.", destacó el catalán, que incidió en las buenas referencias que le llegaron del jugador: "Nos han hablado muy bien de él. Lo ideal hubiera sido que se incorporara hace una semana, pero viene con ganas. De hecho, anteayer nos pidió el libro de sistemas. Las condiciones contractuales no las sé y entiendo que si el chico lo hiciera bien pudiera quedarse".

El entrenador cajista explicó la criba que superó el francés. "Hay jugadores que tienen mucho talento que llevan un mes parados, no los podemos poner en forma. Jugadores con mucho talento, pero que te piden dos años más de contrato. Otros que te piden mucho dinero. Otros porque son extranjeros. Nos han ofrecido maravillas, pero esto no es Disneylandia. No nos podemos hipotecar", comentó Plaza, que aseguró que aún siguen llegando ofrecimientos a Los Guindos: "Ayer me llamó un agente ofreciéndome un americano y no podemos ficharlo. De todo ese filtro van cayendo jugadores y el que nos ha parecido mejor es Livio".

No se arrepiente el barcelonés de la salida de Dejan Musli, que ahora habría ahorrado salir al mercado. "Es una decisión que se toma conjuntamente, es algo que veníamos hablando con él desde verano. Cuando fichas una serie de jugadores y quieres que otros vayan creciendo…Éramos cuatro jugadores en una posición. Una decisión desde la cual el equipo ha ido ganando el equipo, no por él, pero sí por el tiempo de juego del resto. Cada uno encajaba mejor. También hay jugadores que necesitan tener un protagonismo que Dejan no tenía aquí, quería jugar más minutos. Es lícito. Con el prestigio que tiene no tenía por qué aceptarlo, creo que fue una buena decisión conjunta", reconoció.

Confluyen las derrotas verdes con un estado físico de la plantilla a la baja, que tiene expectante al técnico. "Hoy en el entreno no tenemos pívots en condiciones de entrenar, el panorama es francamente complicado. Ambos empezarán el entreno, pero no pueden acabarlo", dijo Plaza, que habló sobre cada caso: "Me preocupa muchísimo porque él vino aquí y está cumpliendo lo que me prometió y está siendo un jugador muy importante. Ha subido su rendimiento, nos mejora a todos, es un coco como jugador. Es muy importante dentro del engranaje del vestuario. Este tipo de dolencias son muy malas para el equipo. Él no jugó tanto en otros años, su responsabilidad es mucho mayor y estamos muy contentos. Es una lástima que no pueda estar al 100% en este tramo importante", admitió de Augustine, para pasar a Viny: "Teníamos un entreno solo para él y no puede entrenar, por dolencias en la espalda y en la rodilla. Mario Bárbara me dijo que lo tenemos en pinzas. Si está y puede contribuir lo puede hacer como el domingo. Necesitamos a Viny y que esa inversión de tiempo vaya traduciéndolo en pista en un partido. Estoy satisfecho con su partido del domingo y debía haber encontrado una horquilla para que jugara en la segunda parte".

Aparece en el horizonte el Barça, un equipo bastante diferente al que el Unicaja doblegó doblemente en el Palau. "Ha cambiado su plantilla de juego. Heurtel es capitán general, Tomic juega bien no solo anotado, Pau Ribas da la serenidad, Koponen está jugando al nivel que se le espera, Claver ha dado un paso adelante, el mismo Moerman era todo o nada y ahora contribuye de forma regular. Están más serios en defensa y los veo más centrados. Juegan con nueve jugadores.

No hablamos de Navarro, que está más suelto tirando, con menos presión. Espero un rival dificilísimo que ganó a Olympiacos de 30 puntos y que viene de sufrir en Burgos porque allí se sufre. Nos apetece hacer un buen partido, tener las condiciones físicas mínimas y hacer un buen partido. Acabar la etapa en la Euroliga con buenas sensaciones. Ahí se juntan el desgaste de la temporada, pero nos apetece acabar bien esta competición. Apurar esas posibilidades que nos quedan sabiendo que tenemos un gran rival", sostuvo Plaza, que quiere poner un buen broche a la Euroliga: "Son de estos partidos que no hace falta motivar, pero siempre presuponemos que algún deportista por el simple hecho de ser profesionales…no. El hecho de jugar contra un rival así ha de hacer que todo el mundo quiera dar un plus y aguantar un poquito más. A ver si somos capaces de llegar algo mejor y plantar cara hasta el final".