Plaza: "Necesitamos un partido serio"

El Unicaja encara un nuevo encuentro de la Liga Endesa. Debe certificar aún su presencia en el play off, que puede hacer ante el Tecnyconta Zaragoza. "Sabemos en las condiciones que vienen, un equipo que lucha por salvarse puede ser más difícil que uno de la misma Euroliga. Haremos bien en asumirlo y aprender de las cosas que nos han pasado en temporadas anteriores con equipos que venían luchando por abajo. El equipo lo asume y ha trabajado para evitar cualquier relajación previa", apuntó Joan Plaza, que no quiere que el equipo levante el pie: "Queremos llevar la dinámica a nuestro lado, jugamos contra un equipo con mucho talento en muchos de sus jugadores. Algunos han sido Euroliga hasta hace muy poco y NBA. Es evidente que necesitamos hacer un muy buen partido, serio, al 100%. Si jugamos al 70% vamos a sufrir".

También es buena oportunidad para resarcirse tras la fea derrota en las islas. "Una semana para reconocer los errores que tuvimos en Gran Canaria, sabiendo que habrá gente que intentará jugar de la misma manera. Nos quedan dos partidos en casa para acabar la liga regular, sabemos de su importancia. El primer día de la semana fue un entrenamiento duro, en el que tuvimos que aceptar todas las equivocaciones. El resto de la semana hemos ido a mejor, veo a los chicos concienciados", comentó el entrenador.

Sigue mostrando buenas sensaciones Shermadini, que se reencontrará con sus ex. "Gio necesita un proceso de unas semanas, por eso fue el que más jugó en Gran Canaria aún sabiendo que no había opciones de ganar en los últimos minutos. Cada vez ha hecho mejores entrenos y necesitará encontrarse después de dos o tres partidos no tanto físicas, sino de sensibilidad con el balón, de que los jugadores lo sepan encontrar en pista....Hay muchas razones para que él esté en pista", reconoció el técnico catalán.