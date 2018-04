Plaza: "Ofrezco una series de pluses"

Joan Plaza visitó anoche el programa Zona Verde de 101TV, donde habló de pasado, presente y futuro. "Somos un equipo de Euroliga que hemos de adaptarnos a donde nos lleve la vida, no huelo nada malo para el tramo final de temporada, hay algo que me da buenas sensaciones", explica el entrenador, que también habla de lo que está por venir.

"Los rectores del club deben decidir en su momento qué es lo más adecuado", dijo acerca de su continuidad en el banquillo: "Hablé hace unos meses con el consejo y nada más. No en términos de futuro, sino un poco un tercer grado en el que te preguntan por el estado de la nación. No hubo más contactos. Dije que me gustaría seguir. Lo dije sin estridencias, pero respetaré la decisión del club. Esta etapa de cinco años deben analizar si es positiva. Si el equipo transmite lo que le gustaría a Unicaja, al espónsor... Igual que ellos en cuestiones técnicas no se entrometen, no me voy a meter en lo suyo. Cambia poco si jugamos o no Euroliga. Cuanto antes hagas la previsión de jugadores que va a seguir… El entrenador lleva siete Euroligas y tres Eurocups con tres finales, y puedo ser mejor o peor, pero ofrezco una serie de pluses. El presidente, la directiva, han de analizar. Y los tiempos y la forma es de ellos. Si quieren decidir el 30 de junio, pues eso no me van a hacer cambiar. Yo quiero acabar lo más arriba posible".

"No voy a poner una fecha límite para hablar con el club. He ido madurando. Lo digo con humildad. Soy mejor entrenador que hace cinco años, ahora estoy mucho más calmado. He recibido mucho de Málaga y del Unicaja, para bajar el pistón ahora. Voy a perder la salud por esto", prosiguió, al tiempo que recordó que ya ha trabajado pensando en la próxima temporada: "He hablado con Carlos Jiménez de los jugadores que son potencialmente interesantes para poder seguir, desde la premisa de que sería muy interesante de que siguiera un gran número. Nunca son todos. Por cuestiones económicas o por el deseo de los jugadores, pero sería bueno mantener a los máximos posibles".

Plaza hizo balance de la participación en la Euroliga: "Hemos estado del octavo al decimosegundo, estando también entre el noveno y décimo. Hay que decirlo con orgullo. La temporada ha sido extraordinaria en la Euroliga y hemos de estar orgullosos de ser malagueños. La Euroliga ha visto que no ha sido un canto de sirena nuestro paso por la Eurocup. Somos un equipo de Euroliga que hemos de adaptarnos a donde nos lleve la vida. Y como decía Zeljko Obradovic, Málaga tiene nivel de Euroliga. Este año lo ha demostrado en un nivel de competitividad brutal. Hemos de hacer todo lo posible por estar en la Euroliga. Pero lo que tenga que ser será. El equipo no se ha de descabalgar, ha de tener el timón recto. El futuro de equipos como Baskonia, Unicaja, Valencia, Gran Canaria… Pasan por estabilidad corporativa y mantener bloques grandes. Y eso hace que se te abra una puerta de una Copa, de una Supercopa, de ganar una Liga... Queremos jugar la Euroliga, somos dignos de la Euroliga y hemos hecho grandes cosas".

Volvió a reiterar Plaza que "si seguimos en Euroliga hay que montar una plantilla con roles y minutos muy claros. Que fiches jugadores con respeto a los dos jugadores que tiene delante. Si fichas un combo que sepa que es el suplente de los dos uno y de los dos doses. Hemos hecho una licenciatura este año. Pero también en la Eurocup. El equipo hay que mantener la columna vertebral lo más ancha posible y estar preparados por si la puerta de la Euroliga se abre".