Plaza: "Parecía que íbamos con una mochila de piedras"

Recuperó Joan Plaza su discurso para dejar una interesante rueda de prensa, analizando la derrota, pero también el camino recorrido desde octubre. Apuntó al triple como una de las causas, que ironías del destino siete días antes había catapultado. "Lo primero es felicitar al Fuenlabrada, compitieron bien y merecieron un poco más que nosotros ganar. Cometimos muchos errores, algunos de ellos muy básicos. Igual que hace una semana tuvimos un día genial tirando triples tuvimos uno horrible, con un 19%. Con un 33% hubiéramos podido ganar", comentó el técnico, que profundizó en la cuestión: "Hubo momentos donde tuvimos oportunidades para rematar el partido y sin embargo no las aprovechamos. Dilapidamos una distancia de ocho puntos por una mala selección en contraataques y por una mala defensa a Olaseni y Smits, 12 puntos por encima de su media".

Miró también a la defensa de su equipo, que concedió más de una decena de lo que suele en ACB. "Cuando recibimos 86 puntos siendo la mejor defensa de la ACB es que defendimos mal. Es mérito suyo, pero percibí signos de cansancio claro. Los jugadores llevan mucho más carga y hemos suspendido incluso el entrenamiento de mañana. Es preferible que la gente se recupere".

La vista la tenemos metida en la ACB, queremos llegar con opciones al final de ser cabezas de serie

Quizá fue la vez que más se echó de menos a Shermadini, fuente de alimentación cuando el acierto es pobre desde fuera. Lo reconoció Plaza: "Teniendo ese 5/27 en triples con porcentajes malos realmente es una carga y es donde echamos de menos a Gio. No voy a hablar de quién va a venir. Estoy muy contento de lo que ha hecho Viny", dijo, entrando a analizar el caso de Augustine: "Jugó con dolor, pero es un soldado, un competidor. Nunca te va a decir que se va a quedar al lado".

Ve el catalán al equipo cansado. "Llevamos más partidos ya que el año pasado, la sangre no les llega bien al cerebro y los movimientos son un segundo más lentos. Parecía que iban con una mochila de piedras", a lo que añadió: "El equipo sabe que aunque queremos morir con las botas puestas en Euroliga, una de las razones de este cansancio es que el partido del viernes fue muy exigente. No entrenamos ayer por la mañana y siempre lo hacemos. El jugador sabe que la prioridad es acabar muy bien la ACB. Queríamos ganar el partido del jueves, pero la vista la tenemos metida en la ACB. Queremos llegar con opciones de llegar al final pudiendo ser cabezas de serie. El PAO fue muy exigente y ayer no pudimos meter esa sexta marcha".

El triunfo en el Carpena reconfortó al Fuenlabrada, que lo evidenció en su cara más visible Néstor Che García. "Partido muy parejo, donde me parece que los dos equipos hicieron un gran despliegue físico y donde nosotros tuvimos que poner mucha atención en cuidar nuestro rebote porque el Unicaja es especialista en el rebote ofensivo. En el primer tiempo tomaron 12 rebotes que es su promedio. En un partido cerrado fuimos más efectivos y ganamos ante un rival que es un gran equipo con un gran entrenador", dijo el técnico, que habló sobre su rendimiento a domicilio: "Era una materia pendiente que teníamos, el equipo ha ido interpretando mejor sus limitaciones. El partido podía haber sido para cualquiera. Esta victoria nos da credibilidad".