Plaza: "Parecía imposible y nos pusimos a tiro"

No entrega la cuchara Joan Plaza, al que el reciente traspié en Moscú no le bajó la moral. "En noviembre también parecía que era imposible y nos pusimos a tiro de piedra con una buena racha", explicó el catalán, que desgranó la receta para sobrevivir en la batalla por el Top 8: "Si somos sólidos en casa y arañamos fuera no lo veo imposible. Podemos enlazar una racha buena. Como dijimos antes de empezar es carísimo todo, meterse en el play off es complicadísimo. Que Zalgiris, Barcelona o Maccabi no se metieran el año pasado ya nos avisó de lo que había".

Pese a su posición, avisa el técnico de lo que hay en frente hoy. "Han cambiado a un entrenador, a jugadores y asistentes. Nombre por nombre pudieron estar en Madrid o Barcelona y se quedaron allí. Su nivel presupuestario es enorme", dijo Plaza, que alabó a sus jugadores: "Dragic está con mucho nivel de juego y confianza. Douglas es un jugador de NBA. Físicamente y atléticamente son excelentes".

Se enorgullece el preparador cajista de no incorporar a nadie en mitad de la campaña. "Síntoma de estabilidad, de madurez, de que hay una idea asumida por parte de un equipo. Es a lo que aspiramos, aunque echemos de menos algo. Fichar a ayudantes, nuevos jugadores... Es síntoma de que la planificación no es buena en verano. El club, el presidente y el secretario técnico hemos intentado ser un grupo estable, no fichar jugadores que ni llegaran a debutar, como pasó aquí", argumentó.

Sí lamentó Plaza lo comprimido del calendario. "Es muy obvio que habría que jugar el domingo por la tarde o lunes. Es necesario que para respetar la competición, los de Euroliga deberían jugar el domingo por la noche. Jugar un sábado habiendo un jueves partido no lo entiendo", sostuvo el entrenador verde, que prosiguió con su discurso: "Como no sabemos administrarnos, como demostramos en noviembre, pues iremos cuarto a cuarto. Si competimos y llegamos a jugar al sábado cansado, pues nada, jugaremos cansados. No entiendo que no se nos deje un día más de descanso contra el Baskonia. Iremos uno a uno, aunque quizá llegaremos a un partido donde nos falten baterías".