Plaza: "Peor habría sido el Barcelona"

"Le puso más pasión, más deseo y más ganas del principio al final. Aunque las estadísticas reflejen igualdad, excepto en el tiro de tres, no es real. En defensa estuvimos blandos, siempre fuimos a remolque. No estuvimos suficientemente tensos. Nuestra aportación ofensiva estuvo desequilibrada, demasiado, respecto a lo que ha sido la temporada. Durante ella la contribución de los grandes y pequeños estaba casi al 50, esto hace que estemos muy desequilibrados". Joan Plaza sale de Badalona repartiendo a dos manos. El técnico del Unicaja se mostró muy disgustado al término del encuentro contra el Joventut y no se tapó a la hora de hacerlo público.

"Es algo que nos hemos de preguntar, no es solo en este partido, también en partidos previos, no estábamos tensos. Hay una explicación más o menos lógica, la sobrecarga de partidos, nuestra diferencia con Valencia son dos partidos. Lo que es verdad es que ese desgaste que preveía por febrero lo llevamos bien hasta finalizar la Euroliga, desde entonces hemos ido cayendo y no hemos sido capaces de jugar con tensión", añadió en su análisis el catalán, que tiró de comparativa trasatlántica con vistas a lo que se avecina: "Cuando empiezas el play off te has de resetear, eso lo hemos visto en la NBA. Es evidente que las apuestas están en contra, pero tenemos la experiencia muy reciente de la Eurocup. Esa es al menos mi ambición".

Lo que resultó más llamativo fue que Plaza volviese a quejarse de la baja de Dejan Musli, con quien no contaba prácticamente nada y que tuvo que salir por la puerta de atrás del Unicaja por capricho del propio Plaza: "Más allá de que hayan venido jugadores buenos y entrenador, la forma de trabajar de Diego es de largo proceso. Nosotros somos un equipo que ha acabado con los mismos de hace 10 meses y eso para mí es muy importante, incluso no tenemos a Musli. No estar fichando tres o cuatro jugadores y cambiar todo. Para mí tiene mucho valor, pero hoy [por ayer] no tiene mucho sentido decirlo".

Acerca del camino que ha tocado en el play off, Plaza trata de relativizar. Baskonia no era el rival preferido pero se felicita de no haber pasado por una vía más temible. "Entendería que el Barcelona en el siguiente partido intentaría aplastarte. Podía ser un rival aún peor que Baskonia o Valencia. No venía aquí con más interés que mis jugadores jugasen al mejor nivel, no visualizaba ningún rival. Cruzarte con Valencia te daba mejor casuística de cara al futuro, pero creo que somos capaces de hacer lo del año pasado", comentó Plaza en un alarde de optimismo que, desde luego, no se basa en la imagen del Unicaja en los últimos partidos. "Esta es la situación en la que estamos, Baskonia nos ganó las cuatro veces. Me gustaría que fuese un aliciente para dejarse la puta piel. En el peor escenario quiero llegar al tercer partido en el Buesa Arena", sentenció.