Plaza: "Queremos llegar a los dos últimos minutos con opciones"

Joan Plaza compareció en la sala de prensa del Carpena antes de que el equipo saliera rumbo al aeropuerto, donde almuerza antes de partir rumbo a Gran Canaria. El técnico quiso mandar un mensaje combativo, teniendo presente la dificultad de ganar el primer partido ante el vigente tetracampeón de la competición.

"Lo importante en una Copa es no desdibujarse. Has de jugar y divertirte, no jugar atemorizado", decía Joan Plaza, que expresa una petición con la que se daría por satisfecho: "Me gustaría llegar a los dos últimos minutos con opciones de ganar. Llegamos creciendo y espero que el pez pequeño se coma al grande. El equipo está ilusionado, hay ganas de intentar ser la sorpresa. Percibo que llegamos contentos. Nos hizo daño el tercer cuarto de Vitoria, pero desde noviembre se divierten jugando. Los veo felices y ayer hicieron un entrenamiento muy bonito de ver".

Sobre las fortalezas del rival, Plaza no quiso focalizar en un jugador en concreto. "No me condiciona Doncic en el planteamiento de partido. Es un equipo muy completo y bien entrenado. Me da más miedo Llull en pista", aseveraba Plaza, que cuenta con Jeff Brooks: "Entrenó ayer y se nota que ha estado 10 días parado, pero está con ganas de jugar".

Por último, Plaza se refirió a la abortada huelga. "Me entristece que lleguemos a estos puntos. Esperemos que no vuelva a darse y nos ajustamos a los nuevos escenarios. Está arreglado y ahora disfrutar al máximo", terminó.