Plaza: "A Shermadini lo doy por perdido"

El devenir menguante en Euroliga contrasta con la balsa de aceite que es la Liga Endesa desde 2018 para el Unicaja. Solo el Baskonia se mantuvo en pie ante un ciclón que ayer se cobró una nueva víctima. El Delteco GBC duró apenas medio cuarto, aunque no levantó la bandera blanca pese al diluvio.

Acabó satisfecho Plaza, que afirmó desconocer los récords que se batieron y los que quedaron cerca. "No tenía ni idea y no quiero que me informen. Está muy bien de cara a la galería, pero hubiera preferido hacer 114-65. No sé los récords que hemos batido, aunque es fantástico. Le agradezco a mis jugadores la predisposición, se han sobrepuesto al cansancio", comentó, para poner en valor el triunfo: "La actitud ha sido buena. Durante la semana fuimos tocando temas de este partido y tuvimos mucha efectividad. Defensivamente quizá no muy bien, pero no es fácil cuando vas ganando de tanto. Fuimos generosos y pudimos hacer un partido donde todo el mundo pudo estar por debajo de los 20 minutos. Tuvimos mucha concentración jugando contra el mejor equipo de toda Europa en el rebote ofensivo".

Contrastó la diferencia entre el choque de la primera vuelta y el de ayer. "Creo que aquel partido no sabría decirte pero veníamos de jugar un partido de Euroliga y la raza humana tiene el mal hábito de minusvalorar algunos partidos y no aprendemos", dijo.

Tuvo buenas palabras para Rosa y Okouo. "De Rosa no hay más que decir que los entrenadores somos injustos con los que van subiendo, con nosotros entrena muy bien y nos gustaría que entrenara igual con su equipo. Está creciendo adecuadamente y es un chico en el que tenemos muchas esperanzas depositadas y está en la línea adecuada", comentó, para seguir hablando del pívot: "Ha dado un paso adelante sabiendo que tenemos una baja y sabe que ha de jugar sí o sí. A medida que vaya jugando tendrá más confianza y se equivocará menos. Si tenemos paciencia puede ser muy, muy importante en el Unicaja. Es un chico asalvajado y hay que tenerlo controlado. Se trata de que aproveche la oportunidad, estoy contento con su actitud. Ha habido momentos donde quería jugar más y a su manera irá progresando. Si hacemos bien las cosas puede ser un jugador capital, pero irá creciendo poco a poco".

Acabó reflexionando sobre la lesión de Shermadini, con la que no es positivo. "Lo doy por perdido. Ojalá pueda porque es un pedazo de profesional. Es un chico muy grande y estas lesiones son más difíciles de recuperar. Era el jugador con mejor valoración del equipo y jugar sin él cambia el panorama. Me cuesta verlo antes del play off y si llega lo hará pasado de forma. No va a parar, pero esto requiere descanso", cerró.