Plaza: "Sólo dos triples de lo 37 de Sevilla estuvieron mal tirados"

Joan Plaza compareció este martes en rueda de prensa antes del partido ante el Cedevita, aunque la temática del encuentro fue secundaria. El entrenador ofreció explicaciones sobre la situación del equipo, sobre todo tras la fea derrota en Sevilla, con el abuso del triple y la escasez de ideas exhibida.

No eludió el debate sobre N'Diaye y su pobre rendimiento. "Lo que debemos hacer es ser consecuentes. Cuando uno va mal es fácil buscar alternativas. Por las circunstancias, hay que asumirlo e irlo mejorando. N'Diaye no puede asumir el papel de Dejan Musli, hasta Viny podría ser el pívot con más minutos antes que él, pero Hamady nos da esos minutos más específicos para cambiar partidos. Estoy segurísimo de que Carlos Jiménez, igual que cuando las cosas van bien, regular o mal, si algo surgiera lo plantearía y el club lo estudiaría", explicó Plaza, que dijo que "me centro en lo que tengo, ser consciente de lo que tengo. La posición de pívot es muy clara. Cada vez que entrena Viny lo hace mejor. Ayer paró el entreno un par de veces porque hizo cosas tremendas. Fue capaz de hacer cosas que te hacen pensar que vamos por el buen camino. Pero es Viny, un niño de 19 años, no un jugador americano, respetado y con estrellas en los hombros. Me centro en lo que tengo, estoy seguro de que el club". A este respeto, Gigantes apunta la posibilidad de fichar al esloveno Alen Omic, que está teniendo escaso protagonismo en el Anadolu Efes, que lo fichó este verano del Gran Canaria.

"N'Diaye es un jugador que si Musli juega 25-27 minutos es un gran complemento para él. Se entiende que jugara en NBA, es muy especialista, con capacidad de cambiar tiros muy buena, para quedarse con pequeños. Me gustaría que cogiera más rebotes, que produjera más puntos... Pero sabíamos lo que estábamos fichando", prosiguió Plaza, que espera contar con Musli, ausente en los dos últimos partidos, en el duelo de mañana ante el equipo croata. "Hizo un buen entrenamiento ayer, medio sólo pero de calidad". Es duda para el partido Dani Díez, con un esguince de tobillo.

Sobre el partido ante el Cedevita, Plaza dijo que "es muy importante. A todos nos gusta hacerlo mejor, a mí el primero. Estamos en la línea de lo que vamos queriendo. El siguiente reto es meternos en la siguiente fase de eliminatorias. El Cedevita tiene mejor equipo de lo que la gente cree. Boatright hizo 51 puntos hace poco, Marko Tomas, a quien entrené, tiene mucha sapiencia. Babic nos hizo daño, Arapovic también, Shurna es un gran triplista. Bilan, Begic en forma es muy interesante... Es muy buen equipo, a quien hay que respetar. Hemos de ponernos y no esperar al marcador para dar lo mejor de nosotros mismos, teniendo las menos lagunas posibles. Juegan lejos del aro, con un juego roto son más peligrosos, el base tiene luz verde para romper el sistema cuando quiere. Y tienen un entrenador que conoce este casa, nos exigirá de nosotros mismos".

También habló el técnico del Unicaja sobre el abuso del triple en Sevilla, donde el equipo lanzó 37 veces tras la línea, récord histórico del club. "Cuando fallas 30 triples no es frecuente. Eso nos compensa cuando ganas algunos partidos, a veces los pierdes. Excepto dos de los que fallamos que fueron mal tirados, el resto fueron bien tirados. Te vas jodido a casa como entrenador. Pero eran tiros librados, no para un 19% de acierto, con un 30% ganamos con comodidad. Cuando te toleran ese tiro exterior y el rival se cierra no puedes renunciar", señaló Plaza: "No puedes apretar a nadie porque sólo un par de tiros sean erróneos. Esa capacidad de tirar triples la tenemos cuando ganamos o perdemos. Tenemos planes B, C y D. Algunos se pueden utilizar. Entiendo el disgusto de ir y perder. Es muy lógico. Siempre hemos intentado tener un equilibrio. 60% desde el perímetro, tiro de dos o tres lejanos, y 40% de juego interior. Puedes hacerlo, por una habilidad del rival por evitarlo. Contra un grupo de gente que colapsa la zona y concede tiros librados tienes que tirar. No tenemos aún ese 60-40. Brooks crece, Suárez aporta y Viny y N'Diaye aún no pueden ayyudarnos como quisiéramos. No es ruleta, de jugar todo al negro, sólo interior o exterior. Hemos de mejorar".