Plaza: "Queremos devolver un título a Málaga tras 11 años"

Joan Plaza compareció en Málaga antes de partir rumbo a Valencia y jugar el partido decisivo de la final de la Eurocup. El técnico resumió el sentir de todo el equipo, destiló ganas de ganar y apuntó una palabra clave: "Competir".

Antes, Plaza hizo un repaso del estado físico de los jugadores serbios, Nedovic y Musli, antes de emprender el viaje. "Nedovic ha entrenado un rato, con muy buena predisposición, pero un rato. Ha trabajado media sesión de las últimas tres. Nadie maquilla nada ni oculta nada, nadie va a llorar, pero es la realidad", dijo sobre el escolta, al tiempo que valoraba la actitud del pívot: "Musli quiere, es una final, su predisposición es máxima. Pero tiene una temporada y un futuro por delante y tampoco se puede jugar con él".

"Vamos fuertes, convencidos, a nuestro mejor nivel competimos con quien sea. No dependemos de jugadores cruciales, nadie mete 40 puntos. Como equipo podemos competir, a ver si no nos puede la ansiedad o el miedo del ambiente", prosiguió el técnico: "Los primeros y terceros cuartos no se pueden empezar con miedo. Tenemos que ser serios. Es mejor ir 8-8 que 30-30"."El factor cancha es el factor cancha", dijo sobre el favoritismo rival: "Pero jugamos cinco contra cinco, soportando una presión grande. Competir es la primera palabra que dije el primer día de pretemporada y lo que pretendo este partido también, recuperar eso que no tuvimos quizá el año pasado. Pondremos toda la carne en el asador, es lo que se nos pide. Nos gustaría tras 11 años devolver un título a Málaga. Es eivdente que debe salir a lo que sabe hacer. El violinista toca el violín y el que sabe tocar la batería, la batería, hay que hacer lo que sabemos hacer. Hay que ir a tope. Por los 11.000 del otro día, por los locos que cogen un autobús de 10 horas, por gente que no pudo ganar y por nosotros".