Plaza espera un "mirlo blanco"

Joan Plaza habló antes del CSKA Moscú-Unicaja. Buena parte de la comparecencia del técnico antes de partir a la capital rusa estuvo centrada en las lesiones y la necesidad de reforzarse de cara al tramo final de temporada.

"Shermadini tampoco ha entrenado hoy, Augustine un poco. No las tengo todas conmigo que pueda jugar mañana. Espero que nos dé 10 minutos de cierta calidad, 5 y 5. Después ya veremos. No tiene tacto, pero está dispuesto a esforzarse", decía Plaza.

"Sólo hay tres equipos que no han fichado a nadie durante la temporada, tres en España y cuatro en Europa", contextualizó el técnico catalán sobre la situación del mercado: "Pienso internamente que es una gran señal. No haber hecho cinco o seis cambios, de delegados, de directores técnicos como en otros sitios, es muy importante, de valorar, es la hostia para mí. Pero no quita que no sólo somos un equipo con 13 hombres, dos de ellos muy rookies, sino que se ha ido un jugador y no lo hemos repuesto. Es síntoma de fiabilidad, eficacia. Pero creo que sí algo se puede mejorar. Hay que ver las condiciones de que sea americano o no , que conozca la liga española... Carlos [Jiménez, secretario técnico] está en ello. Estamos pendientes, Gio se hace una gammagrafia ahora para acabar de descartar más cosas. Una vez decidamos, habrá que tomar cartas. Carlos está trabajando en todas las plazas. Debería ser un hombre interior".

Sí recordó Plaza las dificultades de salir al mercado ahora. "Esto no es una carta de menú que escoges, el mercado te limita muchísimo. No vas al supermercado a coger el zumo de naranja. Algunos son muy caros, otros que te piden años posteriores, otros condicionantes muy difíciles de cumplir... Es difícil fichar, te piden buyout, te piden compromiso para el año que viene. Un 4.5, un 5 puro... No estamos en condiciones de elegir. A partir de eso, el club decidirá", recalcó Plaza, que no cuenta para los próximos partidos con Shermadini: "Tanto él como Augustine son dos soldados. Quieren entrenar con dolor, contra la opinión de los fisios. Si la prueba fuera más o menos positiva quiere estar el domingo. Pero nos jugamos mucho para ponernos en riesgo. Si sale mirlo blanco que nos pueda ayudar... Hemos tenido lesiones y enfermos, pero las hemos esquivado. Ese mirlo nos ayudaría".