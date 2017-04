Plaza: "No pierdes la fe cuando los ojos de tus jugadores están llenos de sangre"

Día grande, día de fiesta. Y mientras la plantilla celebra, un hombre en segundo plano. Es Joan Plaza, el mismo que ayer descansaba derrotado tras el éxtasis de la Eurocup junto al trofeo, solitario, meditabundo, después de meses de mucha dificultad que acabaron dando sus frutos. En su persona recayó la mayor parte de la presión por propia intención, como reconoce durante el acto realizado en la sede de Unicaja en la Plaza de la Marina.

"He intentado quitar presión hasta límites inimaginables. No sé si ponerme a bailar claqué antes del partido para que me veáis hacer el ridículo, para que os riáis de mí, para que no estéis pendientes del partido, decía a los jugadores. Para que no tengan tanta presión encima y jueguen disfrutando, divirtiéndose", aseguraba el técnico cajista para las cámaras de Andalucía TV.

Costó, pero se consiguió tras un último cuarto épico con un tanteo de 4-20. Y nunca se perdió la fe, como asegura Plaza: "No la perdí porque cuando los ojos de tus jugadores están llenos de sangre, destilan que aún siguen creyendo y seguíamos con un guión prepactado de hacía 10 días. Pero de la misma manera que quería que visualizaran la victoria antes del partido, habíamos hablado de llegar así al último cuarto del partido. Y aun en un escenario peor que el que habíamos preparado, ellos seguían creyendo que, habiendo ganado yo la Eurocup años atrás, era factible. Los chicos dieron cuatro pasos adelante, metimos algún truco táctico y nos fue bien".

Plaza, seguidor acérrimo de The Beatles, intentaba establecer alguna comparación con su paso por el cuadro costasoleño: "Hay una canción que dice que hay viajes tortuosos. Sería adecuada. Tenía una deuda pendiente con Málaga y Unicaja y ayer la saldé. El camino fue no tortuoso, porque hubo algunas cosas bonitas, pero complejo, que es lo que mejor define mi etapa en estos cuatro años".