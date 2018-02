Plaza: "Venimos con la ilusión de hacer algo grande"

Joan Plaza compareció ante los medios antes de dirigir su primera y última sesión en el Gran Canaria Arena antes de medirse al Real Madrid (21:30). "Venimos con la ilusión de hacer algo bonito, algo grande. Estamos deseosos de romper todos los pronósticos", dijo el catalán, que asume el favoritismo del rival: "La única cuestión que habla a nuestro favor es que de los últimos siete partidos hemos ganado seis. Ellos son favoritos y además lógicamente. No hay que evadir la presión en este sentido. Hemos de hacer un partido serio y tendremos alguna posibilidad. Si no es así nos borrarán desde el primer cuarto".

"Jugar con siete jugadores y uno que se quede de defensa haciendo de líbero", comentó en broma Plaza, que insiste en hacerse fuertes atrás: "No podemos hacer otra cosa que no regalar pérdidas, teniendo una buena selección de tiro y demostrar porqué somos la mejor defensa de España".

El técnico ve a su equipo maduro para afrontar un reto de tal calado. "Estamos en un nivel donde todo el mundo tiene bastante claro a qué jugamos y quién debe tirarse según que balones. Manel Comas me explicó que un equipo de baloncesto es como una orquesta y cada uno debe hacer su papel. Estamos en un punto muy cercano, hay algún margen de mejora, pero para esta noche es fundamental que cada uno ejerza su papel. Que no queramos hacer cosas que no hagamos habitualmente", reconoció.

El preparador verde considera básico mostrar entereza en los 40 minutos. "Espero que la profundidad del banquillo y la madurez mental permita que al encajar partidos no nos diluyamos. Estamos preparados para encajar dos triples de cualquier jugador o un mate en la cara de Tavares, entonces hay debemos mantenernos sobrios. Espero llegar a los últimos minutos con opciones. Pero, sobre todo, no desvirtuarnos, divertirnos y pensar que la Copa del Rey se juega una vez al año", insistió Plaza, que insta a la plantilla a disfrutar de la Copa del Rey: "La felicidad es la mejor forma de ir a por la victoria, debemos ver el aro como una piscina y no como un anillo de matrimonio".

El entrenador disputará su 301 partido como técnico cajista, en el que igualará a Sergio Scariolo, hasta hoy técnico con más partidos en el Unicaja. "Es una temporada con muchos récords de este tipo. Estoy convencido de que vendrán entrenadores y lo superarán, pero el mayor mérito es conseguirlo de una tacada. Espero recordar este partido no solo porque igualo a Sergio Scariolo y supero a algunos otros, sino porque ganamos al Real Madrid", remachó Plaza.