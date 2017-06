Plaza alimenta la duda

Joan Plaza puso, a la par que su equipo, fin a una temporada que se coronó con aquella tremenda victoria en Eurocup. Un curso que se cierra sin mojar la oreja del Madrid en estas semifinales y con la constancia de que hará falta más, mucho más, para navegar el año que viene en una Euroliga sin cuartel. Quizá esas dudas mantienen al catalán sin decidir su futuro y ayer, tras el partido, no quiso ahuyentar las voces que le colocan el próximo año lejos de la Costa del Sol.

"A día de hoy hablamos del partido de hoy [por ayer]. Ni de balances ni del año que viene. Hemos de mejorar, de hacerlo mejor. No hablamos de nada más, ni de lo que sucederá ni de quién saldrá", comentaba de forma vehemente el técnico del Unicaja, que sí quiso tender la mano a una afición, ayer, entregada: "Doy las gracias a la gente que nos ha ayudado. A los de hoy y a los que han venido siempre, dando igual los horarios, en partidos menos llamativos".

Ya advertí de que veníamos muy justitos. Fuimos a peor en la eliminatoria pero el balance es bueno"

El de ayer fue un encuentro "muy igualado" en el que "estuvimos 33 minutos por delante en el marcador". Sin embargo, Plaza confesó que "nos ha penalizado muchísimo nuestro mal porcentaje en tiros de dos". Una marca "excesiva si pretendes ganar no sólo al Madrid, sino a cualquier equipo". Pese a todo, existieron opciones de que los de verde consiguieran una buena renta al final del tercer cuarto: "Los pequeños detalles decían que lo podíamos romper y no lo hemos hecho. Esos mismos detalles les permitieron a ellos volver".

Plaza hacía balance de la eliminatoria asegurando que es "bueno y disputado", aunque quedó un regusto amargo al no poder regresar al Carpena mañana, en el que hubiera sido el cuarto encuentro. "Nos hubiera gustado forzar el cuarto como hace tres años. No pudo ser y hay que mirar hacia adelante", dijo.

El técnico cajista no quiso señalar las bajas como motivo para la derrota, aunque si apuntó que "no tener a tu pívot titular en los últimos partidos es muy difícil". Esa lesión de Omic provocó que "intentáramos olvidarnos de él y dar minutos a Viny, con todo lo que eso comporta a un chico de 20 años". Lamentablemente "las circunstancias vinieron así" y no ayudaron en el decrecimiento final del equipo: "Ya advertí de que veníamos muy justitos. Fuimos a peor en la eliminatoria. El balance, aun así, para estar contentos".

Se dice adiós a un año histórico, que dejó un título europeo para las vitrinas que, además, da paso al regreso a la Euroliga. Ahí tiene que trabajar ahora la entidad, para dar forma a un proyecto que mantendrá al Unicaja durante muchos meses compitiendo cada pocos días. "Hay que saber que el perfil físico de Euroliga, es el del play off. No puedes conformarte sólo con ganar en casa. Hay que jugar con mucha voluntad y proactividad", aseguró un Plaza que, de momento, no confirmó su continuidad.