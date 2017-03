El Plaza más ambicioso

Con la barba cada vez más poblada, recuperando su clásico look, Joan Plaza dejó un mensaje ambicioso y optimista antes de salir hacia Múnich. También lo dio antes de la Copa, pero diríase que la decepción ante el Barcelona ha curtido a su equipo. "Tengo buenas sensaciones. Los jugadores me lo transmiten, lo de Bilbao fue una gran prueba, con gran nota. Cuando se tocan, sonríen, se empujan, tienen la actitud, viendo el banquillo cómo vibraba en Bilbao y Múnich...", se animaba Joan Plaza, que dice que ya advirtió a sus jugadores que la eliminatoria se decidiría muy al final de los 120 minutos: "Vamos a hacer un buen partido, vamos a sufrir. Vamos a ganar en los últimos tres minutos del tercer partido, lo dijimos antes de empezar la eliminatoria. El equipo está con buenas sensaciones y ganas de hacer algo importante. Si superamos esta eliminatoria puede pasar algo muy bonito, lo vuelvo a decir".

Plaza, que ha bajado el ritmo de entrenamientos en las últimas semanas y ya rara vez hay sesiones de más de una hora, es consciente de que si no hay dureza física y mental no se puede ganar en el Audi Dome. "Con toda la dificultad que conlleva esto, a los jugadores se les nota en sus caras, en su caminar, que se saben enfrente de un partido muy importante, tanto para el club como para ellos. Han trabajado mucho muchos meses. Tenemos que evitar la ansiedad por los nervios, que nos impidan dar lo mejor de nosotros mismos, controlar los parciales. Para mí y para los jugadores sabemos que estamos enfrente de una final", prosiguió el técnico catalán.

El término físico está muy presente en la eliminatoria. En el lado cajista y en el muniqués. Ambos emplean esa palabra para referirse al rival, algo que enoja en cierta forma a Plaza. "Ellos dicen que somos muy físicos, no entiendo algunas situaciones, a veces confundimos palabras. Juegan al contacto, a sellarte, hay un sobrescout muy grande, defendiendo los sistemas, cosa que nosotros no hacemos", analizaba el entenador cajista, que dice que no se puede hacer un vaticinio sobre la puntuación en la que se moverá el partido: "Hay que ser capaz de jugar en márgenes bajos de anotación de ellos, puede ser beneficioso. A veces planteamos partidos de 70 y pocos y te vas a 90 puntos. Y al revés. Nos espera mucho contacto y presión ambiental. Esperemos que los árbitros sepan entender la importancia de su labor. Ellos tienen un gran club de fútbol detrás pero nuestra historia merece un respeto brutal. Que gane quien se lo merezca, que el partido se juegue en la cancha. Enviar a una franja muy baja de anotación puede ser contraproducente. La gente anotadora está aprendiendo o queriendo defender en las últimas semanas. La media de puntos recibidos ha bajado drásticamente en el último mes y medio".