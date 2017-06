Plaza añoró más tino

Aunque los titulares siguen señalado a Sergio Llull, para Joan Plaza hubo un factor mucho más desequilibrante: la falta de tino en los tiros de dos. El técnico cajista vio un duelo equiparado en muchos aspectos pero tenía muy claro desde el bocinazo final que por ahí se había desangrado el Unicaja en una noche propicia para meter mano al Real Madrid.

"Habría que ver la cantidad de tiros que hemos sacado nosotros y el Madrid, pero no habrá sido muy distinta en global. Sin embargo, el bajo porcentaje en tiros de dos sí fue muy claro. Cuando vas equilibrado en todo pero tan bajo en tiros de dos, es algo definitivo. Tenemos que mejorar en eso. Hemos fallado cosas fáciles dentro, aunque es cierto que Nocioni intimida. Eso es un factor clave. Si mejoramos el porcentaje de dos y mantenemos lo demás...", lamentó el preparador catalán.

Insistió Plaza en esa idea, aunque ya comparándola con otros apartados del juego que sí le dejaron un buen sabor de boca. "Cuando vienes aquí es a ganar. No hay nombres ni jugadores si quieres competirlo. Creo que muchas de esas premisas las hemos cumplido, con un buena entrada en el partido. Hubo algunos errores en el rebote que han hecho que ellos acabaran con diez más al descanso y esa es una diferencia absimal. Con ello, lo normal es que fuéramos perdiendo de 15, no de 4 como nos fuimos. Luego nos hemos puesto las pilas en esa faceta, pero hubo muchas pérdidas, malos porcentajes de dos y fallamos cosas sencillas, entre comillas", añadió.

El técnico cajista echó también un poco más de agresividad para percutir en la zona blanca: "Cuando no consigues tiros libres, más allá de otras películas, es que no has sido vertical para sacar faltas. Hay que ser muy agresivos pero es difícil decirlo ante esa manada de manos. Ellos meten muchas manos, y es difícil penetrar sin que te roben. Solo hemos tenido 7 pérdidas, muy pocas, pero no hemos sacado faltas de ellos por no jugar lo suficientemente profundo. Eso hemos de corregirlo".

Sobre el iluminado Llull, fue claro. "Cuando este tipo arranca la moto es muy difícil. Entre todos hemos creado un monstruo", definió de manera muy gráfica para luego precisar que no cree que el Madrid "sea solo Llull. Hoy [por ayer] fue, pero es capaz de hacer mejores a Rudy, Felipe, Carroll... Pese a los puntos que ha metido, tenemos que hacer defensas más generososas con los demás. Hay que ayudar en la defensa a todos, no hay que centrar la eliminatoria en Llull".

Y vio en Nedovic a su propio Llull, pese a esar limitado físicamente: "Nedo recibe muchos contactos. En carrera es fuerte, valiente, no se intimida. Es una persona que necesita estar fina para estar al máximo nivel. Mañana [por hoy] descansará más de lo que me gustaría. También es capaz de hacer mejores a sus compañeros. Debe estar más fresco pero los demás hemos de dar un paso adelante, sobre todo en el juego interior".