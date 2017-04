Plaza aplaude a su equipo

Joan Plaza estaba satisfecho tras el partido por la actuación de sus jugadores, por la lección de profesionalidad. "Era un partido muy difícil, siempre es difícil con el Obradoiro, pero más aún por el tema emocional y cansancio físico después de un título. Valoramos especialmente esta victoria. Desde hace un par de meses es difícil ganar aquí. Queríamos competir dignamente", explicaba Plaza, que señalaba los errores cometidos por su equipo. "No hemos dominado el rebote defensivo, hemos perdido demasiados balones, no hemos tenido un buen porcentaje en tiros de dos... Pero algo que siempre digo en ruedas de prensa. Cuando tienes el 100% en tiros libres es que el equipo quiere, que está metido. Después te pueden no llegar las piernas o la cabeza, el subidón del miércoles estaba muy reciente para alcanzar un nivel alto. A pesar de todo, el resultado es satisfactorio, hemos dominado casi todo el partido. Muy contento a pesar de los errores".

Plaza explicó por qué empleó una zona durante muchos minutos. "Una cosa que me preocupaba era la puesta en escena. No hacemos zona o presión a todo campo. Pero queríamos un objetivo. Individualmente defendemos bien, pero intentamos la zona, necesitábamos un recurso más. Me ha parecido oportuno utilizarlo. Sabíamos que el Obradoiro iba a salir a tope, el recurso lo hemos utilizado y ha salido bien y otras veces sale mal", dijo el técnico cajista.

Plaza ensalzó el papel de Omic: "Es un gigante con corazón de niño pequeño. Muy buena persona, nos ha ayudado en la transformación. Nos ha dado una consistencia interesante, es muy buen tipo, pero con carácter pasional, de corazón, pero a veces es bueno y a veces malo. Nos ha unido al equipo, pero le he dicho muchas veces que debía llegar un año antes. Tiene un potencial brutal, brutal. Brazos largos, buena estructura, saca un gancho interesante, pero tiene que dominar sus espacios, que las emociones no vayan por delante. Él no tiene afán de protagonismo. Es divertido, nos ayuda, si estuviera más tiempo con nosotros creo que sería un jugador fundamental en Europa".