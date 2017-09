Plaza aprueba el primer ensayo estival

Los primeros compromisos veraniegos no dan para fraguar teorías con fundamento, pero sí para testar sí el trabajo avanza por la senda deseada. Para eso valió el bolo, con título de por medio, que disputó el Unicaja en Morón. Salió Joan Plaza satisfecho del pabellón sevillano por el trabajo de sus jugadores. "Es pretemporada y lo primero que queríamos era no tener lesiones. Ha habido un golpe al final de Suárez que me ha preocupado un poco. Queríamos jugar menos minutos consecutivamente, pero que la gente lo hiciera con energía para evitar esas lesiones y también para probarnos y ver si el trabajo que estamos haciendo está calando o no. Técnicamente con muchos errores, demasiados balones perdidos, satisfecho con el rebote, demasiados tiros libres fallados y varias cosas que ajustar. Los sistemas muy mejorables por lógica, pero buenas sensaciones", explicó el técnico a grandes rasgos.

En las notas positivas estuvieron los notables estrenos de los neófitos. Fascine el trabajo de Augustine entre semana y ante el Betis dio las primeras muestras de lo que es capaz. "Hay que esperar lo que hemos de esperar de cada uno. En el caso de Augustine, más allá de que es un profesional espectacular, habrá mucho trabajo poco visible que para cualquier entrenador es fundamental. El hecho de que pueda pasar y eso que no ha dado ninguna asistencia, pero oxígena mucho el campo y ayuda a tapar muchos agujeros. Ese tipo de trabajo lo ha hecho bien y lo hará mejor en un futuro donde nos conozcamos más", apuntó Plaza. Ahora toca volver al Carpena para corregir lo que no gustó. Hay margen.