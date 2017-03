Plaza: "Han sido nuestra bestia negra, pero eso va a cambiar"

Joan Plaza realizó en El Pelotazo de Canal Sur la primera valoración sobre la final de la Eurocup ante el Valencia Básket. Mezcló un mensaje de cautela con el deseo de lucha el técnico catalán, que recordó que el equipo rival ha fichado a un pívot para la Liga Endesa mientras el Unicaja no por la baja de Musli.

"El Hapoel jugó horrendo, muy mal. El Valencia estuvo muy motivado y centrado, ha llegado a ganar por casi 30, fue corta la diferencia. Cuanto te plantas en una final quieres llegar lo mejor posible y te da igual quién esté enfrente. Jugar el sábado complica la final. Vamos a llegar lo mejor que podamos", decía Plaza, que no contempla rotaciones ni descansos para el sábado: "Cuando entrenas al Madrid o al Barcelona, que tienen una plantilla de 15 jugadores, te puedes permitir rotar. Nosotros no lo tenemos. Tenemos 12 jugadores, uno un chico de 19 años y otro que se nos ha lesionado. Podemos hacer que jueguen la misma cantidad de minutos, pero no podemos permitirnos muchos lujos. No hemos fichado, como sí ellos. Haremos un buen partido, iremos a competir el sábado y, si se pone a tiro,a ganar".

Sobre el rival, Plaza dijo que "ganaron en Tenerife, como nosotros. Están muy bien en la ACB, para aspirar al primer puesto. Saldrán a competir. Estamos a dos partidos de la segunda posición y debemos hacerlo lo mejor que podamos". Volvió a recordar el técnico que "Musli no creo que llegue ni al tercer partido. Tendremos que protegernos". Y la pasó presión al rival. "El Valencia ha ganado tres Eurocup, nosotros ninguna, sólo una Korac tiempo atrás a nivel europeo. Nos fichan a jugadores como Will Thomas. Arañamos por conseguir la final, sufriremos y somos conscientes de nuestras limitaciones. Hemos ganado al Lokomotiv Kuban y al Bayern. Queremos hacer lo mismo que el Manresa, que ganó la ACB al final del siglo pasado siempre con factor cancha adverso", recalcó.

Explicó Plaza que "el crecimiento del equipo es un proceso, es largo. Hay puntos de inflexión más internos que públicos. Ahora parece que podemos competir con el factor cancha en contra. Con Omic hemos podido eclipsar algo la baja de Musli. Aunque no hacíamos partidos perfectos, hemos ganado al Barcelona, Baskonia, Madrid, Bayern... No éramos tan malos, pero necesitábamos un cambio de tercio de dentro a fuera", aseguraba el técnico, que tiene en mente que el Unicaja nunca celebró un título en casa y hay esa posibilidad si antes se gana el martes en Valencia: "Una de las cosas que me trasladan mis asistentes y gente del club es que nunca se ha ganado un título en Málaga. Eso pasa por hacer la machada de ganar allí. Quiero llegar sin lesionados al partido del martes. Ellos han sido nuestra única bestia negra y algún día eso va a cambiar. Tienen un equipo rocoso, su tercer pívot (Oriola) tiene muchos años más que el nuestro. Viny será grande dentro de unos años, pero ahora le necesitamos. En el peor de los escenarios, que nos ganen, quiero llegar hasta el último cuarto del tercer partido, pelearlo hasta el último segundo. Es el compromiso que adquirimos hoy [por ayer] al volver a trabajar".