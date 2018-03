Plaza: "Estamos blandos, defendemos muy mal"

En una tensa rueda de prensa, Joan Plaza destiló su disconformidad con sus jugadores, con la defensa que está realizando su equipo en los últimos partidos. Deja mucho que desear, recibe 90 puntos y eso está propiciando que aumenten las derrotas. El técnico también habló en duros términos porque en Sevilla se le responsabilizó de que el partido no se jugara por la mañana en un Domingo de Ramos. Hay que recordar que la ACB instauró que debían pasar 42 horas entre un partido de Euroliga y el de ACB. Fue aprobado en Asamblea.

"Estamos jugando a intercambiar canastas, estamos defendiendo muy mal en los últimos días", empezaba su análisis Joan Plaza: "Eso nos lleva a tener que depender de nuestro ataque excesivamente. Nosotros, que somos la mejor defensa de la Liga con 74 puntos encajados, estamos permitiendo repetidamente en las últimas semanas que nuestros rivales nos metan 80 y tantos o 90. Eso requiere un sobreexceso que no nos permite ganar. Es el meollo, estamos blandos, no somos capaces de cerrar en las normas que tenemos, les permitimos 22 puntos de contraataque. Ya nos pasó en varios partidos, concedemos más de 20 puntos al rival tras rebote o pérdida".

El abuso del triple fue llamativo, se tiró uno por minuto. "Nuestra respuesta fue tardía y buscar sólo tiros exteriores. Es cierto que nos falta Shermadini, nuestro jugador más valorado y que nos da un equilibrio interior que ahora no tenemos. Pero 57 tiros fueron de jugadores del perímetro y sólo 13 de interiores. 41 tiros de tres son excesivo. Tenemos buenos tiradores y otros capaces de meter que mejoran continuamente, pero son demasiados", ahondaba Plaza, que también incidía en que "no hemos dominado el rebote defensivo, algo que nos habíamos impuesto. Ellos cogen 28-22, nosotros 12-10. El exceso de tiros de tres y nuestro bajo nivel defensivo han sido determinantes. Hemos defendido mal, es nuestro peor problema".

Fue cuestionado Plaza por si le dolía especialmente perder en Sevilla y repelió por la citada responsabilización que se había hecho en Sevilla sobre el horario del partido: "Esas cosas me parecen muy provincianos, que alguien especule que yo he retrasado la hora del partido. Me parece tan ridículo... No me duele perder contra Sevilla, como no me duele perder contra el Madrid o Zalgiris. Me duele perder, a secas. Quien crea que a mí me duele es como quien especula con que yo haya retrasado el partido. La rivalidad no me afecta. La gente de Málaga quiere ganar, ha venido gente en autocar y se va triste, eso me duele. Me duele perder porque estamos haciendo las cosas mal. Al hilo de esto no puede ser que haya gente que yo especule con que yo quiera jugar a esta hora y decida horarios".

"Hemos de sufrir, está claro. Vamos a competir por estar en el Top 4, sea con quien sea. Si no se da, se trata de asegurar el play off, que aún debemos asegurarlo. Deberemos batallar, llegado el caso, con el factor cancha en contra", prosiguió Plaza, que no tampoco quiere que se tire la Euroliga: "Vamos a seguir jugando cada partido como si fuera el último. Podremos tener miramientos con gente que físicamente está tocada, como pasó en este partido [en alusión al poco minutaje de Augustine]. Tenemos un nivel de profesionalidad que nos exige competir contra Olympiacos y Madrid a morir e ir al campo del Fenerbahce a ganar. El ADN que debe tener Málaga siempre es ése".