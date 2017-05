Plaza, con casa y Euroliga

El contrato de Joan Plaza con el Unicaja tiene 2018 como fecha de caducidad registrada. Hay cláusula de corte, pero las benditas circunstancias han hecho que esa opción esté más lejana que nunca. Ganar la Eurocup ha sido un espaldarazo para el catalán, que deja alguna píldora cuando tiene opción para quien desconfió no tanto de su trabajo como de su compromiso. Eduardo García y Carlos Jiménez ya se pronunciaron en diversos momentos y aseguraron que la próxima temporada, a nivel de planificación, está en marcha con el técnico a bordo como escenario. Lo refrenda el protagonista de la información y comenta, en su paso por los micrófonos de Radio Marca, que acaba de comprar una casa en Málaga.

"El 1 de octubre puedo echarme atrás, pero ya está dada la señal", bromea un Plaza que define la capital costasoleña como "una ciudad por suerte pequeña, cómoda para vivir y donde todos nos podemos alegrar por cualquier éxito a nivel deportivo, empresarial, periodística o literario que nos permita celebrar", esto último en alusión a la visita del Unicaja a La Rosaleda para recibir el calor de la afición blanquiazul. "He oído y leído rumores de que se están buscando nuevos entrenadores, pero yo no he dicho nada para alimentarlo. Desde que acabó la Copa del Rey estoy planificando el futuro", apunta el catalán, quien reconoce que se asoció con Misko Raznatovic -representante de la empresa BeoBasket- hace varios meses en la sombra y defiende sus motivos para estar ligado a una entidad: "Yo quiero estar donde me quieran todos, donde no haya dudas sobre mi proyecto ni sobre mi forma de trabajar, que no dudo de que es peculiar. Ni mala ni buena. Pero que genera no sólo a veces títulos, sino que los jugadores mejoren hasta el punto de que se vayan a la NBA o a los mejores de Europa. Y que consigue al tiempo un club donde no haya pañuelos, gritos, amenazas ni insultos. Que la gente conozca el equipo que tiene. Soy así y quien me quiera me tiene que aceptar".

He oído y leído rumores de que se está buscando entrenador, pero yo no he dicho nada para alimentarlo"

El preparador cajista hace una férrea defensa de su trabajo, que a pesar de las dudas ha acabado dando sus frutos en forma del segundo título europeo en la historia del Unicaja, el primero en general después de diez años. "Viendo un partido de Copa Davis vi a alguien que se levantaba a corregir a Nadal. '¿Por qué le das de revés si le tienes que dar de drive?', le decía. A Nadal. ¿Cómo alguien se atreve a corregirle? En mi caso no es eso, valga compararme con él, pero mientras tengas a un entrenador o lo que sea en tu staff debes defenderlo y ponerte en su piel", comentaba con gracia el catalán, que tiró de anécdota para ejemplificar su mensaje, especialmente en materia de minutos para los jugadores, donde el Carpena ha diferido más con él: "Una señora me decía que no entendía algunas de las rotaciones y después de hablar con ella entendió que si no soy capaz de darle minutos a Dani Díez luego él no es capaz de romper el partido en Valencia. Mientras tengas en tu equipo una persona que demuestra implicación lo que debes hacer es creer. Ningún entrenador se va a dar un tiro en el pie ni se va a echar arena en los ojos".

Con el capítulo de su continuidad a priori resuelto y la planificación en marcha, se abre el frente de la remozada Euroliga. Joan Plaza pide al curso 2017/2018 hacer un papel "digno". Con ese término establece el listón al que se debe atener la entidad para afrontar con garantías una temporada que doblará en exigencia lo vivido hasta ahora: "El 95% de equipos se cambiarían por nosotros sólo por una temporada, nos jugamos la imagen del espónsor más antiguo de Europa. Un equipo que se lo gana deportivamente, no en los despachos, merece jugarla y de una forma digna. Y digna quiere decir hacer un aumento del presupuesto a nivel de jugadores o de desplazamientos". No es el único argumento que expone: reclama "entender nuestras limitaciones" y en lo meramente deportivo comenta que "ser décimos sería espectacular" como un primer objetivo, viendo que "en esta Euroliga sólo ocho equipos pasan al play off y equipos como Maccabi o Barcelona se han quedado fuera". Insiste también en la "dificultad añadida" de "competir con equipos de mayor presupuesto" en una competición que de forma encubierta tiene tintes de NBA: "Es una liga muy exigente y lo es, a diferencia de la NBA que cada uno tiene su propio chárter, en que todos jugamos en ligas regulares, empalmando horarios y partidos y hay que disfrutarla al máximo, ser conscientes de que tendremos 15 equipos de salida de máximo nivel europeo y a partir de ahí hemos de ser conscientes de las limitaciones".

En la rueda de prensa posterior al triunfo ante el Manresa ya fue crítico con la configuración del calendario, y ayer insistía Plaza en dar un vuelco a esa planificación. Más aún con la entrada de las ventanas para las selecciones y comtemplando el futuro incierto del formato de la ACB, donde rehúye de una Liga de 18: "Yendo en contra de mi profesión y yo mismo, con las ventanas y toda la carga que se nos mete, deberíamos ser 16 o incluso 14 si queremos mantener el nivel de exigencia y que los equipos que estén en Euroliga no se vayan. Deberían sentarse los dirigentes de la ACB, Euroliga y FIBA, porque haciendo calendarios imposibles no se avanza. Debería surgir una persona con carisma con tres opciones, ahora mismo estamos sobreexplotando el producto".

No obstante, antes de todo ello hay por delante una recta final de ACB en la que se mantiene la exigencia. El catalán defiende que se luchará por el cuarto puesto y, por tanto, el factor cancha. Algo que "no debe dar igual a nadie", a pesar de "demostrar saber jugar en esa circunstancia adversa en sitios muy difíciles como Múnich, Krasnodar o Valencia". Hay buenas vibraciones en el Unicaja. "Ganar la Eurocup y haberte clasificado a la Euroliga nos reconforta, pero ahora hay que ver el carácter del equipo para no conformarse", sentencia.