Plaza se deja querer

Es una temporada atípica para Plaza en lo contractual con el Unicaja, la primera de su lustro en Málaga en el que no tiene vínculo para la siguiente. Se trata de un tema de habitual debate en estas semanas, en un escenario que avanza de forma paralela a la temporada del equipo. El técnico ha hablado en este tiempo abiertamente de su deseo de continuar en Málaga su carrera, una vez se convirtió en febrero en el técnico con más partidos en la historia de la entidad. No obstante, como manifestó el presidente Eduardo García, la intención del club es abordar esta cuestión a final de curso.

En este tiempo, el técnico catalán también se ha dejado querer por el Barcelona, al que reconoció que le gustaría entrenar en alguna ocasión por ser el máximo exponente del baloncesto en su tierra. Lo hizo en TV3 y ayer en una entrevista en Sport, con motivo de su presencia en Barcelona para presentar su nueva novela Despertar a tiempo en la celebración del día de Sant Jordi.

"¿Qué entrenador de Europa no querría entrenar al Barça? Evidentemente no soy un rara avis y además soy de aquí. Pues blanco y en botella. Sería una experiencia extraordinaria pero también entiendo que, a menudo, nadie es profeta en su tierra. A partir de aquí si se abre, repito, sería fantástico y me gustaría vivir la experiencia de trabajar en casa. Pienso, además, que la gente de casa puede aportar un plus que no pueden aportar algunos de fuera. Pero también tengo claro que a lo mejor acabo mi vida deportiva y no tengo la suerte o la oportunidad de entrenar aquí", comentaba Plaza, que no obstante reconocía sentirse a gusto en la Costa del Sol: "Ahora estoy muy bien en Málaga y no sé hacia donde pueden ir las cosas. No quiero estar pendiente. Hace muchos años estaría muy nervioso ya que acabo contrato en junio y estaría muy pendiente de eso. Pero estoy en un momento de mi vida en que quiero vivir el aquí y ahora y lo que pase en verano será lo que me habré ganado por mi trabajo".