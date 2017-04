Plaza descarta a Musli de la final

La suerte no ha sido demasiado favorable para el Unicaja en las últimas fechas, con la lesión de Dejan Musli y el reciente devenir de Nedovic, que parece mirado por un tuerto y ayer se volvió a torcer levemente el tobillo en el entrenamiento, aunque jugará.

Quien no podrá hacerlo finalmente es Dejan Musli, o al menos así lo reflejaba Joan Plaza, que insistía en que "en principio no cuento con él para el partido". El pívot serbio aún no ha podido entrenar al 100% y ayer realizaba algunos ejercicios de estiramiento diferentes con cuidado de su tobillo, en el que sufrió un esguince de grado 2 contra el Lokomotiv Kuban.

El técnico catalán destacó la actitud de Musli, que ha hecho todo lo posible por estar en el choque decisivo de esta final de la Eurocup. " Él quiere, sabe que es una final, pero sabe también que hay una temporada larga por detrás con objetivos que cuidar. Su predisposición es máxima", alabó Joan Plaza.