Plaza en el diván

Joan Plaza compareció en una extensa rueda de prensa antes de partir rumbo a Estambul. Tocó muchos palos el técnico catalán. Futuro inmediato y a largo plazo, balance de la Euroliga, el recuerdo de la Eurocup... Y un objetivo concreto para el partido de hoy.

"Queremos hacer un buen partido mañana [hoy], para mí sería brutal quedar novenos. Décimos también sería una gran posición. Nos hubiera gustado meternos en play off, claro, pero la machada de ganar al Fenebahce y acabar novenos sería de nota", decía Plaza, que asegura que el estado del equipo antes del tramo final de competición es correcto: "No creo que haya tanto cansancio mental como físico. Es la primera vez que sufrimos esto todos en nuestra vida. James Augustine tenía una media de pocos minutos y ahora juega 24 cada día. 55 partidos son muchos. Me tranquiliza que dentro del cansancio físico siempre hemos competido y es lo que nos va a llevar a buen puerto. Perdemos, pero el equipo no ha bajado la cara nunca y eso es muy bueno cara a los play off. Con ventaja o sin ventaja de campo, nos da alas para pensar que podemos acabar muy bien".

Justo cuando se acaba la participación en la Euroliga se cumple justo mañana un año del inolvidable título de la Eurocup en Valencia que dio el acceso a jugarla. "No sé si es karma o el destino. Ha sido un gran privilegio jugar esta Euroliga. Esa Eurocup es un título muy bonito, sufrido y trabajado. Ves que mucha gente participó del éxito, nos involucramos mucho el año pasado, devolvimos un título y conseguimos la presencia en la Euroliga, fue un exitazo. Lo hemos aprovechado mucho. Vivir tres eliminatorias con cancha en contra y remontar sin varios jugadores claves... El destino nos tenía preparada esa sorpresa. Se han ganado cosas importantes en el club, pero la épica es difícil repetirla. La recepción en el aeropuerto fue muy emotiva, la afición estaba muy entregada. He ganado esta Eurocup otra vez y he jugado otra final, pero la alegría la veía con mucha gente llorando. Fue un gran premio y compensó muchos años de travesía. La inversión de tiempo es lineal. La idea es que un club como el Unicaja siempre puede competir por la Copa o Supercopa, con años y todo cuadrado por la Liga o llegar lejos en la Euroliga. Son años de buen trabajo en el club y coherencia", rememoró Plaza.

Reflexionó el técnico sobre la necesidad de entender hacia dónde se dirige la Euroliga: "Hemos hecho un máster, hemos de aprender aficionados, directiva, periodistas... Es una nueva situación, una nueva dimensión. Todos somos mejores, soy mejor entrenador y los jugadores son mejores jugadores. Nos hubiera gustado ganar más, claro... Es lo más cercano a la NBA con infraestructuras distintas. Esta competición ganará en calidad porque las gestiones colaterales se harán mejor. Estamos en la génesis de una Euroliga fantástica y espero que sigamos participando mucho tiempo".

Ese plural a la hora de hablar no indica que haya acercamientos para la renovación del entrenador. "No he sabido nada, sigo haciendo mi trabajo al 100%. Si el club no quiere o no cree, no lo sé. Ya está. Procuro centrarme. Es verdad que levantas la vista sobre el muro para ver lo que hay detrás, pero en mi ADN está pelear. Voy a acabar mi etapa aquí al 100%, dejando lo más alto posible el club. Quiero el Top 4 en la ACB, ser noveno en la Euroliga, quedar arriba en la ACB, hacer alguna locura en la misma Liga... Si el club piensa distinto, no creo que me altere, pero soy humano. Tengo piernas y piel. Las líneas están marcadas. Soy mejor entrenador que hace cinco años, está claro. Hay señas de identidad marcadas, aceptando defectos en la gestión. Se ha visto cómo soy. Gusto o no gusto. Si quieres gente más suave o más fuerte, que sea una mejor persona, que garantice más éxitos... Estoy satisfecho de cómo se ha desarrollado esta etapa. Declaré lo que declaré sobre mi voluntad de continuar. Iré al 100%", decía Plaza, que asegura que "con Carlos Jiménez he ido mejorando y aumentando comunicación en este periodo. Hemos ido hablando de jugadores, claro, a futuro y de los que están ya aquí. Si no se cuenta conmigo habré opinado sobre jugadores y otros cambios que estimo que habría que hacer para el año que viene".