Plaza eleva el discurso

Sobre las 21:00 horas, el Unicaja compareció por el Hotel Lakua, a las afueras de Vitoria, donde está el cuartel general de todos los equipos que participan en la Copa. La ACB cambió las directrices hace unos años. Exige que todos los equipos participantes, aunque jueguen el viernes, duerman ya en la ciudad organizadora antes del inicio de la competición. Incluso se pide al equipo anfitrión que se aloje en el mismo lugar. Es una manera de dar empaque y centralizar el foco en un lugar.

El Lakua trae gratos recuerdos en el imaginario cajista. Allí se alojó y comenzó una inolvidable celebración tras alzar el título liguero en el Buesa Arena en 2006. No queda ningún jugador de aquella época, apenas algunos miembros del staff de entonces. Pero allí se cantó, se comió y se bebió para cantar un título. Si alguien cree en las cábalas, es un elemento más.

La nota predominante es la ilusión en la expedición cajista, que se entrenó por la mañana en Málaga antes de coger un avión rumbo a Bilbao y llegar por bus a la capital vasca. Hoy se ejercitará ya en Vitoria. Plaza hubiera preferido viajar hoy y apurar la preparación en Málaga. Omic, Nedovic y Suárez tienen golpes de distinta consideración y han descansado en tramos de los últimos entrenamientos. Pero todos estarán mañana en el duelo ante el Barcelona.

"¿Ganar al Barcelona? Yo lo que quiero es ganar la Copa", fue una de las últimas frases de Joan Plaza en su última alocución antes de partir. Quizá de manera inconsciente se le escapó un arrebato ambicioso. Es lo que le pide también la afición. El técnico elevó el tono del discurso. Sin levantar los pies del suelo, pero mirando alto.

"Se les dice que ha habido muchos momentos, no sólo este domingo sino durante toda la temporada, en los que cuando hemos jugado 40 minutos hemos sido competitivos", relataba Plaza que había sido su última arenga antes de partir. Relativiza las ausencias del Barcelona por la profundidad de su plantel. "Tiene 17 o 19 jugadores", aduce, al tiempo que lamenta la baja de Navarro: "Juan Carlos es peligroso aun estando enfermo. Le tengo un respeto excelso, ha dado al Barcelona y al baloncesto español unas cuotas de rentabilidad compromiso y talento que no tienen parangón en la historia. Es una mala noticia para el baloncesto. Seguro que estará metido en el equipo, escribiendo y animando. Lamento no enfrentarme con él".

"El Barcelona es uno de los tres o cuatro mejores equipos de Europa, sin ninguna duda", recordó Plaza: "A veces las circunstancias te llevan a dinámicas que no puedes controlar. Con lesionados o sin lesionados, por calidad de entrenador, plantilla y afición, son Top 3-4 de Europa. Hemos ganado a equipos buenos, pero el reloj empieza de cero. Será una muestra de madurez si ganamos al Barcelona tras haberlo hecho al Madrid, estaríamos encarados para buenas próximas batallas".

Eso sí, Plaza no cree que se peque de euforia tras ganar al Real Madrid el pasado domingo. "Los jugadores no van a vivir de rentas. No hay dos partidos iguales. No te sirve hacer lo mismo, debes hacerlo mejor, el planteamiento es distinto. El Madrid se mueve por los 100 puntos, quizá el Barcelona se mueve por 70, el perfil es otro. El estilo no tiene nada que ver, sí la madurez con que jugamos".

"A mí lo que me gustaría es ganar la Copa, para ello hace falta ganar al Barça", fue el último alegato de Plaza: "Hace muchos años tenía algún reto unilateral ante algún rival, pero eso ya pasó. Me gustaría ganar al Barcelona porque la ciudad lo merece, el club lo merece. Recibí tres mensajes de tres ex jugadores nuestros deseando ánimo y felicitándonos por ganar al Madrid. Nos merecemos superarnos, merecemos soñar con las semifinales, el equipo tiene empaque pare competir con el Barcelona. Me gustaría hacer soñar a la gente que viaje. Ojalá sean victorias hasta el domingo".