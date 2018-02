Plaza ensalza el triunfo

El Unicaja necesitaba un triunfo tras una dinámica a la baja. Una victoria revitalizante y que permitiera que el play off no comenzase a ser sinónimo de utopía. No sin sufrimiento la amarró, lo que Plaza puso en valor. "El balance es positivo, haber ganado a un muy buen equipo en nuestra casa", explicó el catalán, que acabó satisfecho en líneas generales: "Son partidos complicadosque tienen un valor incalculable. Los enfocamos pensando que es un equipo hundido en la tabla, que es asequible; cuando insisto que ahí hay jugadores que querían ser fichados por los cuatro primeros, pero son fuertes económicamente para retenerlos. Si no miramos las pérdidas, que han sido un escándalo, el resto ha sido positivo".

Sí se lamentó de ellas, donde el equipo alcanzó cifras peligrosas (23). "Ha habido momentos en lo que las pérdidas les daba alas para volar, encima algunas eran en primera línea", admitió el preparador, que intentan que el ánimo de decaiga con los traspiés: "Queremos aprender de nuestros errores. Muchos jugadores ese tramo le incomoda, pero entiendo que hay que aprender de ellos. ¿Cuánto se tarda en asimilar? Algunos en pocas semanas, otros en meses y otros en la vida. Cuando se ponen en calzón corto cambian y la adrenalina hace que cometan errores. Aunque luego vean que no deberían hacerlo".

Asumió protagonismo Milosavljevic, con más cuerda en el dos por la baja de Nedovic. Lo piropeó Plaza: "Tiene un margen de mejora brutal. Lo hace porque es nuevo, prioriza que los que tienen más rango asuman más protagonismo. Es muy prudente. Debe ser una persona que ofrezca estabilidad y debe ir viniendo. Estamos en ese proceso y creo que en años venideros será un jugador fundamental".

No estuvieron Nedovic y Brooks por tercer choque seguido. Según palabras de Plaza, el italoamericano seguirá fuera. El serbio, tiene posibilidades, aunque pocas de reaparecer. "Veremos si llegan los lesionados, no pondremos el riesgo la temporada de nadie. Ahora mismo las sensaciones no son halagüeñas, vamos a entrenar un poco antes con Nedovic para ver cómo puede estar. Brooks no tiene ninguna opción, aunque viajará para estar en dinámica. Pensábamos que hoy podía jugar Nedovic y se ha probado y nada", dijo Plaza, que añadió que "sería justo" ganar al Baskonia.

Para acabar se pronunció sobre el conflicto entre la ACB y la ABP. "Me lo han notificado cerca del partido y no he podido profundizar. Sería una mala señal no encontrar un punto de encuentro para ambos lados. Me gustaría que se llegara a un punto de encuentro porque sería una pequeña catástrofe no celebrar la Copa del Rey", finalizó.