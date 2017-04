Plaza: "Es especial ir por la calle estos días"

El Unicaja ganó hace ya ocho días la Eurocup de los plazos cortos. Algo así es lo que define el técnico cajista, Joan Plaza, en una entrevista para los medios oficiales de la competición. En ella describe el crecimiento del equipo y valora la entidad de un título que, asegura, "hace feliz a una de las masas sociales más competitivas de Europa".

"Uno de los retos que teníamos en agosto era llegar a la semifinal. La gente había apostado a que ahí estarían Valencia, Lokomotiv y Bayern. Poco a poco fuimos alcanzando objetivos más a corto plazo, nos metimos en la Copa del Rey y en las eliminatorias de la Eurocup. Y una vez ya sabíamos que nuestro rival iba a ser el Bayern intentamos llevarlo al tercer partido", apunta al respecto Joan Plaza, que recuerda una frase que acabó siendo premonitoria: "Después de perder en Múnich, dije que si ganábamos al Bayern nos íbamos a meter en la final. No suelo hacer esas cosas, pero la energía y la confianza que tengo en mis jugadores me hizo pensar que iríamos de vuelta a Múnich, ganaríamos e iríamos a por el título. Di pequeños mensajes y al final mis jugadores estuvieron convencidos que yo, como un entrenador que había estado ya en dos finales, sabía lo que hacía falta para llegar". Y así fue, el equipo maduró para derrotar al Valencia Básket en una final para la historia del baloncesto europeo: "Teníamos que darlo todo no por nosotros, sino por los jugadores que no teníamos disponibles -por Musli, lesionado, y Omic, expulsado-. Vi las caras de mis jugadores y su lenguaje corporal durante un tiempo muerto y supe que ellos creían en lo que podíamos hacer".

La recepción en el aeropuerto fue un buen reflejo de todo lo que movió el Unicaja esa noche mágica de miércoles en La Fonteta. Plaza muestra el "orgullo" que le produce ser "el que lleve al equipo a alcanzar una final europea y ganarla" y su evidente resultado: recuperar la relación entre Málaga y el club. "Nuestra masa social puede ser una de las más competitivas de Europa. Podremos no tener la atmósfera del Pionir Arena en Belgrado, pero podemos colgar el cartel de no hay entradas con 11.000 personas activas que crean un ambiente muy intenso, porque nuestros aficionados lo dan todo y son apasionados. Es genial hacerlos felices", comenta el catalán, que destaca el ambiente que se respira en la ciudad tras levantar una copa que "ha permitido al club recordar sentimientos que parecían olvidados": "Es muy especial ir por la calle estos días. Mis jugadores están emocionados y ya pertenecen a la historia de un club que ha estado en este negocio 40 años".