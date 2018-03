Plaza: "No hay excusas, no fue nuestro mejor día"

En la sala de prensa del MegaSport Arena de Moscú la voz de Joan Plaza no sonaba enfadada. Aunque en la previa había lanzado una arenga para competir a morir, lo cierto es que la imagen de su equipo fue la de un grupo que pensaba en cosas más decisivas. La moraleja es que en los cinco partidos de Euroliga hay que hacerlo bien por dignidad. Aunque insistió el técnico en competir mientras quede una mínima opción para meterse en la siguiente fase. "Tenemos que hacerlo mucho mejor y pelearemos hasta el final mientras haya opciones de play off", aseguró el técnico catalán.

Antes, analizó Joan Plaza lo acontecido en la capital rusa. "Felicitaciones al CSKA en primer lugar. Merecieron ganar, hicieron mejor partido y no hay excusas para nosotros. En absoluto fuimos competitivos como solemos, no conseguimos serlo, no fue nuestro mejor partido", explicaba Plaza, que ofrecía razones prácticas de la derrota: "Encadenamos muchas pérdidas y nuestro pobre porcentaje de triples y de dos les permitió endosarnos duros parciales".

"En cualquier caso, intentamos perder o ganar como equipo, aceptamos la derrota e intentaremos hacerlo mejor en los siguientes partidos. Para jugar contra un equipazo contra el CSKA hay que jugar mucho mejor", prosiguió su análisis el técnico, que dice que el equipo no se rinde pese a estar a tres victorias del Maccabi con cinco jornadas por jugar. Parece más un mensaje dedicado a evitar la relajación en lo que viene.