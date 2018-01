Plaza: "Nos faltó un poco de energía"

Cualquier derrota trastoca, aunque hiere más cuando se dilapida una renta cercana a la veintena. "No mantuvimos el nivel de tensión y al final nos faltó un punto de energía, lo que llevó a hacer tiros mejorables", comenzó Plaza, que no cree que sus pupilos pecaran de exceso de confianza: "Conociendo a los jugadores no creo que hubiese exceso de confianza como no valorar no jugar tan cerca del aro. Hay equipos que te retan a tirar de lejos y ahí no tuvimos la paciencia para sacar más tiros libres. No fue porque ninguno pensara que estaba hecho. Nos faltó ese punto de elegir mejor, sobre todo en ataque. No hablamos para nada del partido siguiente. No fuimos capaces y ya está".

"Cuando estás 17 arriba no hay ningún tipo de relajación, pero sí mala elección de cómo finalizar. Cuando empezamos a fallar permitimos que ellos corrieran. Es culpa nuestra, pero también talento suyo para meter tiros y acercarse tanto", incidió el entrenador catalán, que quiso desgranar la diferencia entre lo que planteó y lo que acabó saliendo en la desgraciada última y decisiva jugada: "Estábamos buscando a Jeff Brooks y ya fue todo deshilvanado. Teníamos que haber evitado la falta de Green para ir a una prórroga. Creo que hubiera sido lo justo. El equipo compitió, aunque no con el orden suficiente".

Precisamente, el italoamericano acabó en el suelo tras el pitido final visiblemente dolorido. "Le dieron un golpe en la muñeca o en el codo, y dijo que se le quedó el brazo paralizado", explicó el entrenador catalán, que de paso aclaró otro suceso de esos segundos finales: "No vi el vídeo y nunca hablo de temas arbitrales, pero Carlos Suárez refiere una falta en ese rebote ofensivo que cogió. Tenía sangre".

Al Unicaja le toca pasar página porque mañana espera partido contra el Obradoiro. "Entre todos hemos de empujar, esto debe estar a reventar. Más sabiendo que el equipo ha jugado dos partidos esta semana contra un equipo que no ha jugado ninguno. Está muy utilizado, pero el público debe ser el sexto hombre. No debe ser una jornada de puertas abiertas, pero casi. Necesitamos esa ayuda porque jugamos con un equipo que lleva preparando este partido 10 días. Nosotros tenemos hoy por la tarde un ratito", reconoció Plaza, que recalcó la importancia del factor Carpena: "Hemos pasado todo el mes de diciembre jugando fuera, ahora nos toca jugar en casa y necesitamos el calor de la gente. Prepararemos un partido muy duro".