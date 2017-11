Plaza: "Nos faltó algo de fuelle"

No es lo idóneo, pero el choque de ayer debería encuadrarse en un contexto especial. Perdió encuentros vitales el Unicaja en esta Euroliga y deberá arañar eso en otros lado, como podría haber sido ayer, pero no es lo normal. Un dulce no disgusta a nadie y menos si es el CSKA la víctima, pero lo lógico es que los moscovitas acaben pasando por encima a más del 80% de los equipos de la competición. Le hicieron sudar los cajistas y eso permitió que el quinto traspié supisese un poco mejor. También para Plaza. "Lo primero es decir que estoy muy orgulloso de los jugadores, de la actitud, de la entrega que hemos puesto para remontar ese primer cuarto donde han metido 30 puntos", comentó en primera instancia: "Al final hemos perdido por tema de talento. Cuando te sacan una serie de tiros Rodríguez o De Colo…podemos ajustar más o menos, pero eso es talento".

Desde el punto de vista del entrenador, decantó la balanza los quilates de los de Moscú. "Hemos ganado y perdido dos cuartos cada equipo, aunque es cierto que al final nos faltaba algo de fuelle. Gio Shermadini estaba algo tocado de un isquiotibial y no queríamos forzar. No queremos administrarnos, nunca va a haber más un mañana. Ha habido unas faltas pitadas en momentos clave que nos han hecho mucho daño. La imagen que se ha dado ha sido muy buena".

Somos quienes somos, para bien o para mal; tenemos nuestros defectos y tratamos de aprender

Por repetido que sea, no deja de ser una evidencia, por eso el preparador quiso remarcar la dificultad de los rivales. "Dije el otro día que el Unicaja solo ha jugado una vez el Top 8, el resto de años ha tenido la valentía de jugar el Top 16 no se ha podido competir. Recuerdo en nuestra primera temporada que nos quedamos a dos partidos. Estamos jugando ante equipos de nivel como el CSKA, que nos ha podido barrer y no ha sido así".

Remarcó Joan Plaza la actitud, más aún después de la dinámica negativa que arrastra el equipo, que acumula más de una semana sin saber que es ganar. Guipuzcoa, Zalgiris, Real Madrid, Andorra y CSKA. Pese a ello, anoche se dieron varios pasos hacia adelante. "Me ha gustado la actitud, también con las limitaciones que tenemos todos. Somos quienes somos, para bien o para mal. Tenemos nuestros defectos, se trata de ir aprendiendo a sobrevivir con ellos. Hemos competido con CSKA y han tenido que hacer un sobreesfuerzo. Es meritorio y con eso me quedo. Nos vamos con la sensación de que hemos tenido mal porcentaje en tiros libres, hemos fallado canastas bajo el aro y también con algunas faltas que nos podrían haber ajustado un poco más. Es el camino a seguir", dijo.

Poco más de cinco minutos disputó Nemanja Nedovic, que aún renqueaba de ambos hombros. Era duda hasta el mismo viernes y aunque se vistió sus sensaciones en la pista demostraron que quizá era pronto. "La sensación es que no nos estaba ayudando. Defensivamente le estaba costando, en ataque estaba sufriendo. Lo único que puede pasar es que vaya a peor, preferible contar con gente que esté sano y no con gente que esté con problemas de lesiones", remachó Plaza. Las ventanas FIBA, si finalmente no acude con Serbia, le darán un respiro al escolta para recuperarse y poder estar para estar al 100% ante el Panathinaikos.