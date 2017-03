Plaza: "Si ganamos allí puede pasar algo especial"

El Unicaja dio atisbos durante unos minutos en Múnich que, con el empuje apropiado, podía ser capaz de derrotar al fin al Bayern de Sasha Djordjevic. Y lo hizo, al fin, en el Carpena. En la hora de la verdad, cuando era cuestión de vida o muerte. A lomos de su gente, a la que Joan Plaza daba prioridad en el mérito de la victoria. "Toca felicitar al público, era crucial que vinieran ocho mil y pico. Queremos seguir soñando con pasar. Nos han ayudado a ejercer una presión importante al rival y a los árbitros", se congratulaba el catalán.

Su equipo al final dio la talla en un momento crucial. El Unicaja corrigió aspectos determinantes rápidamente, apoyado en la motivación para hacer frente a la intensidad germana, aunque algunos parciales no dejaron satisfecho al preparador cajista. "Felicitar al equipo por el nivel que han dado. Hay cosas a mejorar como el rebote, tenemos que ser más duros y reducir pérdidas no forzadas. Hemos jugado cara a cara, hemos sido constantes, me da la sensación que desde la defensa hemos generado muchas acciones ofensivas", apuntaba Joan Plaza en la sala de prensa del Martín Carpena haciendo un inciso sobre la próxima cita liguera: "Ahora hay que aparcar esto, estamos contentos, nos merecíamos esto. Salimos a Bilbao y queremos ganar. El Bayern es quien es, están haciendo un pabellón nuevo, tienen un poderío importante, queremos ir allí a ganar. Si somos capaces de ganar podemos lograr algo bonito".

Ese "algo bonito" se reflejaba en Andalucía TV al término del encuentro, donde señalaba que "si ganamos allí, estaremos en la final". Mira alto el catalán, que asegura que con esta actitud se pueden alcanzar grandes cotas: "Si jugamos como hoy o a tramos como el otro día podemos hacer algo importante. Así somos capaces de ganar al Bayern o a cualquiera. Aquí hemos ganado a mucha gente, no hay tiempo a llorar, nos van a apretar, tenemos que demostrar que tenemos carácter, sé que muchos de mis jugadores lo tienen".

Es la primera victoria que el Unicaja consigue ante el Bayern de Múnich esta temporada. Tras caer en los dos encuentros de Regular Season y en la ida, al fin llegó. Aseguraba Plaza que cada partido es diferente, por lo que no cabía desmoralizarse tras ese 3-0 que arrastraban ante el conjunto muniqués: "Cada partido es una historia, es cierto que Nedovic no estaba en los dos primeros, aunque él sabe que puede hacerlo mucho mejor que en estos dos encuentros de cuartos. Estamos compitiendo a mejor nivel que en noviembre, somos más competitivos, un pelín más. Hemos ganado tres cuartos. Hoy no hemos tenido bajones, hemos perdido balones, pero la actitud ha sido constante".

E insiste Joan Plaza. Ve claras sus opciones: "No vendo humo, pero tengo la sensación de que si ganamos el miércoles puede pasar algo especial. El Bayern no es sólo un equipo, es una institución, no va a ser fácil, veremos si me equivoco o no". Eso sí, a ver cómo van a Múnich. Se encogía de hombros y se resignaba a decir que "yo sólo sé que mañana tengo que ir a Bilbao" al ser cuestionado por la forma de viajar a Alemania.