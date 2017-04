Plaza: "Si ganamos me puedo morir tranquilo"

Joan Plaza está donde quería estar cuando llegó a Málaga. Por el camino se convirtió en el tercer técnico con más encuentros en el club y, al fin, tiene a su equipo a 40 minutos de colocar un nuevo título en las vitrinas de Los Guindos. "Siempre he dicho que por donde he ido pasando hemos hecho cosas bonitas. A Málaga le debía una final, si la ganara me puedo morir tranquilo. Ser capaz de liarla sería la hostia", comentó el técnico del Unicaja en sala de prensa.

Con la palabra "orgulloso" por bandera, Plaza agradeció el apoyo a la afición y avisó a todo el mundo de que aún falta un paso, el más crucial: "Ha sido muy importante que estuvieran muy temprano generando una tensión previa. Pero sólo hemos empatado, no hay nada que celebrar. No hay botellas de cava, pero estamos contentos de estar aquí. No nos amilanamos, nos hemos ganado el derecho de ir a Valencia a por todas".

Sin embargo, todo no iban a ser buenas noticias. De nuevo Nedovic dio el susto, en este caso en una zona distinta a la de sus últimas lesiones. "Esperemos que se recupere. Es en la pierna contraria, en una zona que está pegando al gemelo, una zona complicada porque es de músculo blando. Necesitamos a Nedovic en plenitud para ganar en La Fonteta, detalló el cajista.

Menos dudas tiene con Musli, al que dejó claro que no va a forzar. El técnico del Unicaja avanzó que "no voy a jugar con la salud de nadie" y que al menos "debería de realizar dos buenos entrenamientos". Por tanto "si los médicos no me autorizan no voy a hacer nada". Por tanto, mejor olvidarse del pívot para el tercer encuentro: "Ahora mismo soy francamente pesimista. Cuento cero con él a pesar de que sé que quiere jugar porque es una final importante para él".

"Que ellos ganen la Liga y nosotros la Eurocup", bromeó Plaza al ser cuestionado por lo que cree que le espera a su equipo el miércoles. Más allá de victorias o derrotas, Plaza espera que "el equipo dé el tope de su capacidad", augurando un triunfo que sería igual de merecido independientemente del lado que caiga. "No sería descabellado ni injusto que Málaga fuera capaz de ganar en La Fonteta. Sería merecido también para ellos. No estaría mal que ganáramos la final, pero el tiempo lo dirá. Yo quiero lo que me merezca", aseguró.

Ahora centra sus objetivos "en llegar al miércoles en las mejores condiciones", asumiendo que tanto Unicaja como Valencia descansarán este fin de semana en la competición doméstica: "Quiero saborear un poco la victoria. Pudimos aplazar los partidos de Liga pero a buen seguro que ellos el miércoles aumentarán la presión y sacarán más rendimiento a jugadores que hoy [por ayer] no anotaron demasiado".

Lo que también tiene claro el técnico del Unicaja es que la última batalla se resolverá por pequeños detalles. "Será un partido de diferencias muy cortas y en el que habrá que demostrar mucha madurez. El equipo se ha ganado el derecho de ir allí con todas las garantías y que sea un cara o cruz. Nadie va a ganar con facilidad, será una batalla física, mental y táctica", señaló.

Por último, Plaza analizó si con este triunfo cajista la presión se traspasa al Valencia, que deberá jugar contra las emociones para levantar el título ante sus aficionados. "Hay mucha gente que juega con la presión, yo no vendo humo. El que juega en casa debe hacer valer el factor cancha y punto. Nos hemos ido acercando hasta superarlos hoy, aunque espero una respuesta audaz del Valencia. Quiero preparar al equipo mentalmente", indicaba el técnico catalán del Unicaja.