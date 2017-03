Plaza: "Es una gran inyección de ilusión"

Nada mejor para viajar a Múnich que una victoria en una cancha complicada como el Bilbao Arena. Por eso Plaza tenía motivos para expresar su satisfacción tras un "partido difícil" en el que "en términos generales lo hemos merecido a pesar de tener 20 pérdidas inadmisibles y de fallar tiros cómodos". Pese a ello, el Unicaja venció y eleva su moral de cara a la trascendental cita en Eurocup en Múnich. "Es una buena noticia, una gran inyección de ilusión para ir a batallar por el baloncesto malagueño, andaluz y español", comentó sobre el importantísimo choque continental.

Plaza reconoció que "el porcentaje de 60% en tiros de dos ha sido clave para mantener las bajadas y subidas de los triples", haciendo también hincapié en la versión ofensiva de su equipo: "Hubo 20 asistencias por nuestra parte, por diez de ellos, síntoma de que atacamos mejor. Por ahí cogemos el guión del partido".

Los de verde, en palabras de su entrenador, no tuvieron que "esperar al momento" sino "saber qué estamos haciendo bien", haciendo referencia a los errores de sus jugadores en tiros cómodos. "No puedes engañar a los jugadores diciendo que eres muy bueno si metes y si no, no. Si ganas por un punto eres un fenómeno y si pierdes por uno no vales, eso no va así. Los jugadores sabían que lo estaban haciendo bien, aunque no metían liberados", dijo.

Más allá de las pérdidas o de la falta de acierto en el lanzamiento, Plaza vio a su equipo con un "buen equilibrio entre dentro y fuera en la anotación", consiguiendo sus pupilos que al final tomaran "decisiones individuales". Así, el preparador del Unicaja aseguró que "tuvimos madurez para esperar, aguantar y tomar decisiones".

El encuentro terminó con los ánimos caldeados. El Bilbao, en su afán por darle la vuelta al tanteador, tiró de todas las armas posibles para conseguirlo. En este sentido, veteranos como Hervelle o Mumbrú buscaron las cosquillas a los del Unicaja, sobre todo el primero en una acción con Omic. "Aquí hay jugadores a los que tengo la suerte de haber entrenado, que pueden cambiar cualquier partido, en ACB, Eurocup y Euroliga. Son gente con carácter, que me den a mí jugadores con carácter como ellos. Si no tienes esa experiencia hay que ir a aprenderla. Olé por los jugadores que dicen no me rindo y hacen casi todo lo permisible por ganar", indicó Plaza.

Ahora, al Unicaja pone los cinco sentidos en el encuentro del miércoles en Múnich. Al menos, el club encontró la forma de desplazarse hasta la capital bávara, aunque el técnico verde no quiso incidir en el plan de viaje: "Me dedico a entrenar, no a preparar viajes. Sería una gran recompensa para todos, para el club, la entidad y el país estar en semifinales". Sería, de conseguirla, la tercera victoria consecutiva para un equipo que saca la cabeza en un momento muy oportuno. Habrá que ver si Plaza y los suyos continúan al alza y se cuelan en las semifinales de la Eurocup.