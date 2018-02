Plaza: "Me gustaría seguir, creo que aún puedo ser mejor"

Este jueves se juega en el Carpena un partido simbólico para Joan Plaza, que con 302 partidos se convertirá en el técnico más longevo en la historia del club de Los Guindos. " Es evidente que todo el mundo soñamos con trabajar en el entorno que deseamos, en lo que queremos y que eso se vincule al éxito o a la buena marcha del club, de todo en general. Desde el 1977 que empecé a entrenar y me costaría recordar entrenadores que han estado más de 3 años en un lugar. Entiendo que es una parte muy frágil, aquí en Europa y más en la parte mediterránea. En las universidades se pasan toda la vida, en Estados Unidos hay mayor tradición, pueden estar 25 años. Aquí es difícil que se dé, no piensas nunca nada. Cuando llegué a Málaga me llamaron y me dijeron que era para estar uno o dos años. Estamos en la quinta temporada y cuando estás en un lugar y estás tantos años es síntoma de que las cosas se están haciendo con cierto criterio y coherencia", explicó el catalán, que nunca se imaginó el escenario: "No lo soñé y me siento muy orgulloso de llegar a este partido".

De las cinco en Málaga, es la primera temporada sin vínculo para la siguiente, aunque el técnico verde reconoce su deseo de continuar. "Me gustaría seguir y que me lo pudieran proponer o que me dijesen que no. El hecho de que un entrenador esté mucho tiempo es síntoma de bonanza y que las cosas sea hacen con un perfil que uno y el club pretende. ¿Por qué no hacer un proyecto a largo plazo?", sostuvo con firmeza Plaza, que deslizó que aún no se han producido contactos con el club: "Os juro, nunca lo he hecho, que no estoy descentrado porque no me hayan propuesto renovar, que a veces se hace en la Copa del Rey. Cada uno tiene su proceder, si se plantea quiero que se haga bien y lo trataremos. Creo que puedo aún ser mejor, trabajo para ello".

Reincidió el barcelonés en su filosofía vital. "Quiero centrarme en esto y que no me descentre que no me hayan dicho nada. Nadie me va a sacar, quiero hacer un buen final de temporada. Si es mi última, quiero dejar al equipo lo más alto posible, en sus límites. Hay cosas que ayudarán o no en este tramo final", admitió el preparador cajista, que afirmó que su proceder lo aprendió en la Costa del Sol: "Creo que la estabilidad emocional de todo el mundo es muy importante. Por suerte o por desgracia, aprendí aquí en Málaga hace dos años que quiero vivir el momento, no quiero sentirme mal porque no me estén proponiendo renovar, si finalmente el club decide que debo seguir. Sí que me gustaría, sería bueno, elegante y digno que me dijeran mira no contamos contigo. Ahora no hay nada que me vaya a sacar de mi rumbo, estoy muy centrado en lo que hago. Hace cinco años ahora estaría muy preocupado, tenso y rabioso porque otros están renovando y a mí no me han ofrecido nada".

Más allá del significado emocional del partido ante el Maccabi, el encuentro es vital por el play off. "Es un partido más importante de lo que la gente creo que piensa", dijo Plaza, que ve al equipo cerca de su techo: "El equipo está muy cerca, no se compite como lo hicimos ante el Madrid si no fuéramos en esa línea ascendente. Es muy difícil decir que estamos en el cenit. Ayer viendo el entreno vi cosas que no había visto, lo digo positivamente. El equipo está capacitado para dar su mejor versión en las próximas semanas".

Cree el catalán que toca mirar al horizonte y apurar las opciones de Top 8 que restan. "No lamento nada, hemos de ver los ocho partidos que nos quedan e intentar asegurar los cuatro que restan en casa e intentar arañar fuera. Hay que morir por ello y gozar y disfrutar, no pensar lo que pudo ser", cerró Plaza, que tuvo un recuerdo para el medallista olímpico Regino Hernández: "Me parece increíble que alguien que vive al lado de la playa haga eso en unas Olimpiadas de invierno. Me gustaría que el club lo invitara"