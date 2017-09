Plaza: "Hemos de hacer lo mismo a más velocidad"

Aunque el percance de Alberto Díaz opacó lo expuesto sobre la pista por el Unicaja y el Real Madrid, Joan Plaza hizo balance positivo de lo que ocurrió sobre el parqué para los suyos. "Sabíamos que el Madrid te exige más y que te perdona menos. A golpe de vista en la estadística la principal diferencia ha estado en el porcentaje en el triple, nos doblan. Por lo demás, son muy parejas en todo: rebotes, balonces recuperados...Incluso en tiros libres hemos estado mejor que otros días. No creo que los lanzamientos de tres hayan estado mal tirados, pero es donde hemos estado un poco peor", explicó. A lo que sumó: "A nivel de sensaciones, buenas. El equipo no se ha rendido, ha competido. Hemos de ser capaces de hacer lo mismo, pero a más velocidad. Equipos así te van a obligar a hacer todo esto, pero más rápido y con poco margen de error".

Destacó especialmente el arrojo de los cajistas, que no levantaron la bandera blanca cuando el luminoso osciló en distancias cercanas a la veintena. "Nos gustaría tener siempre porque este año se va a dar muchas veces que por enlazar dos o tres partidos en una semana tires la toalla quedando diez minutos y perdiendo de once o más. No lo hicimos durante la temporada pasada, quizá en algún partido muy puntual, y ojalá sigamos haciéndolo este año", aseguró el catalán.

Durante algunos lances del juego, se le vio reprochar al preparador algunas acciones a Dejan Musli, con el que su relación se deterioró en la recta final del curso pasado. "Todo el mundo intenta ganarse su espacio. Ha de entender que ha de finalizar más rápido. Lo que no puedes es perder ventajas, ni él ni nadie. Viny tenía los dos pies parados debajo de canasta y ha abierto a la esquina. Es un tema general", concluyó.