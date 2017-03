Plaza: "Ellos tienen un gran club detrás, pero nuestra historia merece un respeto brutal"

Joan Plaza habló en la sala de prensa del Martín Carpena después de entrenar con el equipo y antes de salir, vía Madrid, a Múnich para jugar el partido decisivo de los cuartos de final de la Eurocup ante el Bayern. Buenas vibraciones del técnico catalán, que explicó las que creen que serán las claves de su equipo.

"Con toda la dificultad que conlleva esto, todos los jugadores están metidos, se nota en sus caras, en su caminar, que se saben enfrente de un partido muy importante, tanto para el club como para ellos", decía el técnico sobre la mentalización de sus jugadores: "Han trabajado mucho muchos meses. No queremos forzar, ayer hicimos 35-40 minutos, hoy un poco más de una hora, queremos plasmarlo todo ahora. Tenemos que evitar ansiedad por los nervios, que nos impidan dar lo mejor de nosotros mismos. Hay que controlar los parciales".

La preparación en las últimas horas ha ido enfocada al trabajo de recuperación física y mental. "Hemos trabajado muy poquitos aspectos tácticos desde Bilbao, la sensación de madurez que mostramos el domingo o el viermes me reconforta. Queremos remontar una eliminatoria que se puso 1-0. Hemos hecho una buena dosificación de los elementos para llegar con garantías. Para mí y para los jugadores estamos enfrente de una final", decía Plaza, que pedía respeto para su equipo: "Ellos han propuesto un partido muy fisico. Ellos dicen que somos muy físicos, no entiendo algunas situaciones, a veces confundimos palabras. Juegan al contacto, a sellarte, hay un sobrescout muy grande, defendiendo los sistemas, cosa que no solemos hacer. Hay que ser capaz de jugar en márgenes bajos de anotación de ellos, puede ser beneficioso. A veces planteamos partidos de 70 y pocos y te vas a 90. Nos espera mucho contacto y presión ambiental. Esperemos que los árbitros sepan entender la importancia de su labor. Ellos tienen un gran club de fútbol detrás pero nuestra historia merece un respeto brutal. Que gane quien se lo merezca, que el partido se juegue en la cancha. Enviar a una franja muy baja de anotación puede ser contraproducente. Gente anotadora está aprendiendo o queriendo defender en las últimas semanas. La media ha bajado drásticamente en el último mes y medio". Sobre el estado físico de Brooks, Plaza aseguró que "no estámuy bien. Ayer no entrenó, hoy hizo calentamiento, quería meterse pero lo he sacado. No sabes bien para qué cuentas con él, hay que valorarlo mañana, si puede ayudar atrás, delante... Confío extraordinariamente en las manos de nuestros fisios. Sabremos sobre la marcha. Es dócil y presto a recibir algo para que le dé algo para paliar dolor y pueda jugar aunque al 50%. A ver cómo se levanta mañana al poner el pie. Por cómo estaba desde diciembre, va a ser difícil suplirlo. Jugará Dani Díez o quien haga falta de cuatro. Iremos a degüello".