Plaza: "Los jugadores entienden la exigencia"

Faltó poco para que el Unicaja obrase el pleno en este exigente carrusel de comienzos de enero. Acabó con un triunfo solvente ante el Obradoiro ayer, que le quita bastante pendiente al camino hasta la Copa de Las Palmas. De ahí la satisfacción de Plaza. "Creo que tiene mucho valor jugar un tercer partido en cinco días y quien le quite valor no tiene ni puta idea de esto. Todo el mundo quiere la excelencia, pero no siempre es posible", comenzó el preparador.

"Los jugadores han interpretado la exigencia del partido. Yo estaba preocupado porque la presión no nos viniera mal. Hemos jugado al principio mucho en el perímetro y poco en el interior. En la segunda parte lo hemos cambiado. Contento con como nos hemos pasado el balón, con como hemos jugado en el interior. La sensación es que el equipo ha entendido el mensaje y no se ha dejado llevar por la presión de ganar. Es muy difícil jugar tres partidos en 5 días y no tirar la toalla. Satisfecho por ello y a por más", comentó Plaza, que ya mira a lo que viene en las próximas semanas: "Nos quedan dos batallas en la ACB para colarnos en la Copa y vamos a por ellas".

Respiró el catalán porque se trataba de un partido básico por el torneo del KO, de ahí que reconociese sentir "miedo". "Me daba miedo por lo que he dicho. Tú te guardas algunas informaciones o algunas maneras de motivar al equipo, pero cuando juegas contra Valencia no te puedes guardar nada. Ya aprendimos de eso. Hemos jugado bien. Aquello que nos hizo daño no lo hemos vuelto a repetir y los resultados son mejores. Me daba miedo porque era el tercer en cinco días, el único equipo de Euroliga que ha hecho esto. Le tenía mucho respeto porque Moncho es un pedazo de entrenador y es un equipo muy peligroso", dijo el entrenador, que prefiere no hacer cuentas e intentar vencer a Barcelona y Gran Canaria, lo que otorga el billete a las islas con total seguridad: "Hay muchos cruces entre equipos implicados y puede hacer que no dependamos de nosotros. Somos el segundo mejor equipo en basketaverage, tras el Barcelona. Lamento los triples de Corbacho porque el colchón era importante. Vamos a ir a ganar a Barcelona y Gran Canaria porque con dos nos metemos".

Cumplió 400 partidos en la ACB, por lo que hizo balance: "Hay muchas cosas bonitas, muy agradables. Sería muy injusto con los que me ayudaron a llegar hasta aquí. La época del Real Madrid por lo que representaba, jugar la primera final con Sevilla, aunque la perdimos. La Eurocup fue espectacular. Jugadores con los que trabé una gran amistad, ayudantes…He procurado cuidar a la gente que he tenido alrededor y ellos a mí. Es lo que me le llevo. Moriré antes, pero me dedico a lo que quiero y dejo buen rastro".