Plaza llama al Carpena

Como para Joan Plaza "no hubo partido", invirtió más saliva en el tercer encuentro. Y lo hizo para ir reclutando a los mejores soldados verdes, la afición. Fiel a su estilo, con un mensaje muy directo: "No podemos engañar a la gente, un 2-0 era muy factible. ¿Que nos hubiera gustado competirlo mejor? Claro. No ha podido ser, han estado muy calientes y lo que haces es recular y pensar en el siguiente partido. La afición es parte implícita de los éxitos de esta temporada. Ante Bayern, Khimki, Barcelona, Valencia, Madrid... La gente nos ha ayudado mucho. Que vengan arremangados, que dejen las joyas en casa y demostremos que Málaga es capaz de competir por el 2-2, pero sin el 2-1 no hay nada que hacer. Vamos a levantar la vista. La gente que quiera borrarse del mapa no es del Unicaja, los otros apretarán los dientes y ayudarán. Los ventajistas se quedarán en casa y no vendrán. El Valencia perdió de 20 y en el tercer partido estarán todos en el pabellón. Somos un equipo en todos los sentidos: jugadores, técnicos, periodistas y afición".

Buena arenga del preparador cajista, que no quiso cargar las tintas con sus jugadores al término del choque pero sí insistió en algunos de los males repetidos en los dos choques disputados en el WiZink Center en la lista de consejos para tumbar a los blancos. "Hay que hacer lo que ya hicimos cuando les ganamos, lo que hicimos anteayer, ser más estables. Al Madrid en Europa casi nadie puede jugarle a meter más puntos. Cuando te vistes de anotador, tienes todas las de perder. Fenerbahçe es el único equipo que le dejó en 71 puntos, como hicimos parecido el miércoles, y perdió. Ellos tienen capacidad física, gente que rebotea muy bien. Hemos de hacerlo muy bien, ser muy estables detrás y tener una efectividad mayor, sobre todo en tiros de dos, y también de tres. Si no es eso, es difícil, ganarles", comentó un Plaza que puso el ejemplo de la inspiración de Carrollo para explicar que las derrotas no siempre parten de deméritos propios: "Siempre hay que mirar tu ombligo y ver en qué fallas. Puedes rezar o sacar el Winchyester, no más, has de rendirte a la evidencia. Ellos tienen mucho talento, muchos ceros. Pero tienes que mirar si le has dejado un metro más, si la ayuda ha llegado a tiempo...".

El técnico del Unicaja ejemplificó cómo se puede obrar la remontada: "Ahora se trata de no ver una montaña, sino un grupo de piedras que hay que subir una a una; si no, estás muerto. Vamos a ganar el domingo y luego a ver si tenemos fuerzas para irnos a un 2-2".