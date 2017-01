Plaza: "Lo mejor está por venir"

Joan Plaza trató muchos temas en la rueda de prensa previa al Unicaja-Cedevita. El técnico hizo una defensa del equipo, de sus posibilidades. "No soy bravucón, pero sigo siendo optimista, ojo con este equipo", decía Plaza, que razonaba que "estamos en esta lucha aún por hacer partidos enteros de calidad, por no tener lagunas grandes, por no depender del juego exterior. Estamos muy esperanzados en que está por venir lo mejor, lo palpo en el equipo. Estamos quemando las etapas precisas. Si estamos 100% seremos competitivos como el que más".

Sobre el rival de hoy, el Cedevita, Plaza alertó de que "es muy buen equipo, a quien hay que respetar. Juegan lejos del aro, con un juego roto son más peligrosos. El base, Boatright, tiene luz verde para romper el sistema cuando quiere, y tienen un entrenador que conoce esta casa. Nos exigirá de nosotros mismos lo mejor".

Cuestionado por el abuso de triples en Sevilla, Plaza insistió en que "excepto dos de los que fallamos que fueron mal tirados, el resto fueron bien tirados. Te vas jodido a casa como entrenador, pero eran tiros librados, no para un 19% de acierto, con un 30% ganamos con comodidad. Cuando te toleran ese tiro exterior y el rival se cierra no puedes renunciar. Tenemos planes B, C y D. Entiendo el disgusto de ir y perder, es muy lógico. Siempre hemos intentado tener un equilibrio. 60% desde el perímetro, tiro de dos o tres lejanos, y 40% de juego interior. Contra un grupo de gente que colapsa la zona y concede tiros librados tienes que tirar. No tenemos aún ese 60-40", afirmó.